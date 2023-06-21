造星V｜紅組將《DWBF》變《DWFF》 藍組《Ciao》唱出水準勁感動 (23:11)

馮允謙（左）和T-Ma分別是《DWBF》作曲人及編曲人。（ViuTV圖片）

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（21日）播出一集，繼續展開第4輪賽事。紅藍兩組各勝一個回合後，接着第3回合，紅組B組出場，成員包括Kim﹑阿霆﹑亨仔﹑Anson Wong及Hei，他們自選項目是《DWFF》，演唱曲目則是陳卓賢（Ian）的《DWBF》，而《DWBF》作曲及編曲，分別是「對家」藍組導師馮允謙及客席導師T-Ma，填詞則是評判之一的鄭敏。

當紅組演出完後，鄭敏也反問是否表演項目名稱出錯，為何《DWBF》變成《DWFF》？此時主持強尼則說：「呢個就係佢哋嘅設計，佢哋嘅表演Item叫《DWFF》，可以問佢哋個用意係乜呢？」

成員Anson解釋：「代表我哋每個人心目中，其實都有一個對象，例如好想同一個女仔一齊，但我哋每個人嘅諗法都唔一樣。」在後台的寶姐及監製許敬麟也齊聲反問：「咁點解係FF？要解釋FF嘅意思。」強尼再解說：「佢內心有FF係幻想，意思就係咁。」鄭敏說：「整體嚟講係好，但你揀對家嘅歌，我覺得有挑機感覺，既然挑得機，就要無可挑剔。」

「Fung莎星辰」C組成員包括Ash﹑宇軒﹑Mark Chan﹑Carson和Maico，他們自選項目是《約定...再見》，5位成員唱出RubberBand的《Ciao》，他們唱出水準，評判之一湯駿業大讚他唱有別於RB主唱6號唱法，成員間各有個性；當奴也讚他們演出令他聽到雞皮疙瘩，令人感動，結果藍組5比0唱贏紅組，3個回合中，藍組2勝﹑紅組1勝。

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（即時娛樂）