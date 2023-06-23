與陳寶珠現身撐《李後主》4K修復版 梅雪詩回憶拍攝過程 (18:44)

任劍輝（任姐）生前與白雪仙（仙姐）主演的《李後主》4K修復版，將於7月28及29日於香港文化中心大劇院舉行兩場慈善公映，為任白慈善基金籌款，向長者提供福利和醫療服務。陳寶珠、梅雪詩（阿嗲）、關錦鵬導演、陳善之等今天（22日）出席發布會公布慈善場詳情，大批粉絲現身支持。

關錦鵬表示︰「《李後主》很有電影感，場面設計很豐富，不單是一齣粵劇電影。我1989年修剪1990年上映的《李後主》版本前，我很尊重的楚原導演已剪了一版，我當時只是濃縮、修剪及補充一些東西。當時獲嘉禾電影資助，我重新配音和混音。仙姐當時曾來探班，她對李後主唱的一段詞，在我提議下重新收錄過，作為對李後主、對任姐的思念。」

陳寶珠、梅雪詩透露已陪了仙姐看修復版。陳寶珠謙稱門外漢，不懂回應關錦鵬讚《李後主》有電影感的說法。當年有份參演《李後主》的梅雪詩笑言︰「我是舞女出身，當時與一班師姐妹負責祝壽那場跳舞戲。雖然我是小角色，也花了很長時間排練。仙姐在戲中的造型很靚，尤其私會那場戲。」梅雪詩指《李後主》當年花了大量人力物力及時間拍攝，戲中火燒船一幕要等到有風吹才開機。她說︰「當年來說，這是很大規模的拍攝。仙姐、任姐投資了很多錢拍攝，非常難得﹗每次看《李後主》，我也很感觸，剛才聽到戲中歌曲已想哭。我從小跟任姐、仙姐學戲， 後來看着任姐離開，內心很不舒服。」

梅雪詩表示仙姐因家中傭人確診新冠病毒而缺席今日記者會，但下月28日必定現身慈善公映。仙姐早前在家慶祝生日，她與陳寶珠也有到賀。陳寶珠不知道仙姐的生日願望，她被問到送了什麼禮物時說︰「師父不用我們送禮。」

（即時娛樂）