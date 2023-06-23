魏浚笙讚宋仲基陳冠希靚仔 爆哥哥從事金融工作無意入行 (20:00)

「大馬女神」林明禎、魏浚笙（Jeffrey）、栢天男和朱鑑然等，今天（23日）出席腕表品牌活動。

Jeffrey剛從法國返港，他表示首次出席時裝周，場面盛大宏偉。談到他和剛為人父的韓國男神宋仲基合照，有指他靚仔過宋仲基？他說：「大家畀面，宋仲基很靚仔又Gentleman，我有用韓文介紹自己。」

在活動上，他還見到陳冠希（Edison），私下跟對方合照。說到他曾被指是「後生版陳冠希」，他說：「他（Edison）靚仔好多，最開心是見到球星勒邦占士，他很高，在人群中鶴立雞群。」

Jeffrey出席時裝周前，先返家鄉荷蘭探望家人，他說：「已有4、5年沒返荷蘭，不過只逗留了2、3天，每天都和家人一起，去了遊船河等，影了很多相。（網民讚哥哥靚仔，有意入行？）不會了，他現在從事金融工作，無意轉行。」

林明禎表示媽媽和家姐都有收藏手表，而且數量很多，媽媽跟她說未置業就先買手表保值，所以她都擁有兩枚，媽媽留了一枚古董手表給她將來作嫁妝。

林明禎下月拍喜劇，笑言自己有喜劇臉，她說：「我很享受拍喜劇，上次拍《飯戲攻心》很開心，到戲院謝票聽到觀眾笑聲很滿足感。（家人覺得有喜感？）我在家中扮演小丑角色，喜歡講笑話引大家開心，以前在前度面前都超搞笑又浪漫，且會為男友煮早餐和下廚，他讚我廚藝了得。」

（即時娛樂）