港姐2023入圍名單疑流出 5大熱門率先睇 (16:40)

中英混血兒賀怡雯（Lea）放在社交網的照片疑修圖過度，與其真人的樣子有明顯分別。（賀怡雯小紅書圖片 / 資料圖片 / 明報製圖）

前港姐冠軍雷莊𠒇提名的Michelle，在網上略有名氣，Ig有1.7萬個粉絲。（資料圖片）

「金髮蔡思貝」Juliana真人跟其社交網照片的樣子完全一樣。（Juliana Ig圖片 / 明報製圖）

「金髮蔡思貝」Juliana雖然不太符合港姐的斯文形象，但有傳TVB高層不抗拒。（資料圖片）

「嫩版蔡依林」莊子璇不時在社交平台分享靚相，惟照片疑經過修圖，比真人漂亮。（莊子璇Ig圖片 / 明報製圖）

《2023香港小姐競選》日前（22日）進行第3次面試，無綫當日以真人騷形式同步拍攝節目，26位面試佳麗要穿泳裝、晚裝及才藝表演，評判篩選後正式得出入圍名單。時隔兩天，入圍名單疑流出，5位面試大熱「金髮蔡思貝」Juliana、「翻版范冰冰」王敏慈、「嫩版蔡依林」莊子璇、前港姐冠軍雷莊𠒇提名的Michelle，以及中英混血兒賀怡雯（Lea）通通順利入圍。

「金髮蔡思貝」Juliana於首輪面試當日已十分搶鏡，到第3輪面試時以性感形象現身。雖然她的金髮外表跟港姐向來的斯文形象大相逕庭，但有傳無綫高層不抗拒，暫時不要求她將頭髮染黑。

「翻版范冰冰」王敏慈首次亮相時因太濃妝予人「人工化」錯覺，但她在隨後兩次面試時愈來愈淡妝，本身清麗脫俗的氣質終於能展現出來，樣子跟其社交網的照片分別不太大，令評判愈來愈加分。

「嫩版蔡依林」莊子璇是前港姐馮盈盈的師妹，正在港大修讀營養學。被指有冠軍相的她，隨時成為「馮盈盈2.0」。莊子璇不時在社交平台分享靚相，惟照片疑經過少許修圖。

前港姐冠軍雷莊𠒇提名的Michelle在網上略有名氣，Ig有1.7萬個粉絲。來自新加坡的她曾在當地參加過選美比賽並獲得獎項。Michelle目前在港大修讀財經系碩士學位，在今屆參選者中屬高學歷。

中英混血兒賀怡雯（Lea）在香港出世，小時候隨家人到內地生活。本身是模特兒的她不時在社交網公開性感照，大受內地網民歡迎。不過，她放在社交網的照片疑修圖過度，跟其真人有明顯分別。

（即時娛樂）