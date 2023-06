next

MIRROR成員姜濤昨天(26日)自爆因為做運動而又弄傷腳,未能出席MIRROR綜藝節目錄影。姜濤將於今年8月3至5日,假亞博舉行3場個人演唱會《KEUNG TO "WAVES" IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》。MIRO(鏡粉暱稱)場次(8月3日)門票早前開售,1小時售罄;至於8月4日及5日的公眾場門票於昨天(26日)發售,同樣秒殺。

由於反應熱烈,今天(27日)MIRROR官方Ig宣布加開一場MIRO場,日期為8月2日,開售日期為7月11 日,姜濤合共演出4場演唱會。訂票詳情要留意MIRROR Official Fan Club公布。

(即時娛樂)