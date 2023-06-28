廖子妤跟男友半同居 未計劃築愛巢 49歲翁嘉穗相隔20年 再參與幕前拍攝 (17:59)

廖子妤（Fish）最近為家具品牌擔任代言人，今天（28日）拍攝一輯梳化電視廣告。Fish提到廣告中，首次與品牌老闆娘兼設計總監翁嘉穗合作，兩人惺惺相惜互相讚賞。

1997年港姐冠軍翁嘉穗，婚後專心相夫教子，只間中出席慧妍雅集慈善活動及名人社交晚宴，甚少亮相幕前。49歲的她身形或外貌保養得宜，Fish從經理人口中得知對方是港姐冠軍，覺得能合作感榮幸。

翁嘉穗自爆多年沒正式接觸幕前工作：「今日好開心與Fish一齊合作，我都有一段時間，差不多相隔20年，沒有參與幕前拍攝。不過面對鏡頭未有很陌生或太緊張感覺，可能因為間中都有影靚相上載社交網。」

Fish提議翁嘉穗不如復出拍戲，她表示沒此想法，但如果在網上頻道直播節目，分享喼弗心得，都可以考慮。

廖子妤自稱宅女，平日愛黐家，她承認與男友屬半同居狀態，記者取笑她睡梳化是被罰，她否認：「當然不是被罰，我只是鍾意瞓梳化多於瞓牀。和男友偶然一齊行街看家品，有種似玩煮飯仔感覺。我來自馬來西亞，香港沒有家人，只有兩隻貓同住，有時男友來我家，在家煮定飯等我回去，感覺都幾sweet。」

Fish與男友感情穩定，但暫未計劃築愛巢，她目前仍享受有自己空間和需要更多私人時間，認為一個人住，不用遷就別人。

（即時娛樂）