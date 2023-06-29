ANSONBEAN未敢八卦欣宜停工 睇好《造星V》Taco希晉 (16:15)

ANSONBEAN（陳毅燊）與陳宗澤（CY）因參加《全民造星III》而成為好友，兩人繼去年聖誕騷後再合作，昨晚聯同樂隊ToNick演出音樂會。ANSONBEAN被問到同公司的鄭欣宜（Joyce）自4月起因病「失蹤」，卻被發現在廟街Busking及日本東京機場等地出現時說︰「我最近為籌備表演而專心練習歌舞，戒了玩手機上網，人也變得脫節。我雖然很想關心欣宜，但又怕八卦煩住她。」

CY希望未來能有更多機會與ANSONBEAN合作，又想學對方練大隻。他說︰「我已戒澱粉質喼弗，目標減10磅，現在已減了7、8磅。」談及《全民造星V》進入尾聲，CY睇好亨仔（陳鎮亨），讚他唱歌好聽又大隻。ANSONBEAN表示心水學員是希晉（王希晉）及Taco（黃泓祖）︰「希晉唱歌充滿情感，Taco夠韌力。」

ToNick預告將於暑假與KOLOR一同參與沙灘音樂節演出，4子笑言怕除衫冇人睇，屆時會穿上潛水衣，或推主音趙善恆（恆仔）穿泳裝。恆仔說︰「估不到我的隊友會這樣﹗我有跑步，屆時看情况。我不除衫，KOLOR也會除。」林明禎自言有喜感，恆仔被問到會否繼電影《救殭清道夫》後再邀對方合作時說︰「未有新計劃，但不排除可能性。明禎乜感都有，她有第6感、第7感，還有很多潛質，但我想先發掘自己潛質去拍攝不同的廣告，我做什麼也可以。」

（即時娛樂）