18歲炎明熹首入馬場落注贏錢 台灣旅行10日用唔晒5000元 (20:34)

炎明熹（Gigi）今日與周吉佩、李佳、羅啟豪現身馬場活動。18歲的Gigi首次入馬場，第一次下注即贏錢，笑言感覺很奇妙，十分興奮。她說︰「有朋友叫我下注，說第一次入場要攞過彩。我不想中獎，希望幸運留在有需要的時候出現。」剛去完台灣10天的畢業旅行，Gigi透露她們3個女仔先後去了台北、高雄、台中及宜蘭等地。她說︰「我們3個女仔夾份購物，每人出了5000元，但用不完，我只買了一把梳給自己，還買了一些手信。吃美食？有，但不多。可能天氣太熱，我沒什麼胃口。」

Gigi透露在台北時有被途人認出︰「我要向一班年輕人說聲不好意思，因為我同學說他們認錯人了。下次再見面時，我要跟他們合照。（可有異性搭訕？）沒有，有點失望。」談到早前獲得「2023香港傑出少年」，Gigi說︰「多謝這個獎陪伴我的17歲﹗我17歲時得獎，18歲時領獎，得到這個獎是我的榮幸，而且這個獎令我認識了一位很漂亮的女同學。」談到日前與曾比特在《灣區升明月 2023大灣區電影音樂晚會》上咪嘴唱歌，她說︰「都是一個經驗，大會安排的。我生了2粒痱滋，很痛。」

周吉佩雖然非首次入馬場，但原來未曾試過下注。李佳回憶第一次下注就贏了千多元︰「當時隨意買，沒想過會贏錢。今天有學生的馬出賽，希望學生贏錢，帶我一起去拉頭馬，讓我一嘗拉頭馬滋味。」談到昨晚出席無綫高層樂易玲的生日會，周吉佩、李佳、羅啟豪均表示未有留到很夜。羅啟豪首次參加樂易玲的生日會，覺得很好玩。被問到可有在生日會上唱歌時，周吉佩說：「大家都唱了一晚，每個人輪流上台唱。」

（即時娛樂）