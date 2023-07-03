何啟華「翻版Dee哥」梁浩朗合拍廣告 對望時分不清邊個係邊個 (21:37)

ERROR副隊長何啟華（Dee）與「翻版Dee哥」梁浩朗（Aaron）首次合作拍廣告，在其中一條短片中邊跳邊扭腰，神態嬌俏。他們事前特地跟排舞老師練舞，為劇情需要2人刻意「不同步」跳舞，反而被難倒。為求有更好效果，他們跳了近50次，跳至滿身大汗，十分專業。被問及今次廣告拍攝的挑戰，Aaron笑言除了跳舞外，最難要應付阿Dee。阿Dee面對Aaron的「攻擊」，即場發揮毒舌本色。他說︰「有時我都面對不到自己，當我望住Aaron時，連自己都分不清是自己還是他。我最大的挑戰就是如何令『Aaron老師』喜歡我這位前輩，因為我這個前輩資歷比較深，Y2K世代的語言能力不同，又驚身為大律師的Aaron老師會『告』我，很有壓力﹗幸好，Aaron老師對我很禮貌又溫柔，順利完成拍攝。」

被問及在生活及事業上最好的伙伴，阿Dee坦言一定是ERROR︰「我們ERROR一齊出生入死很多年，去到今日有少少成績，每一位成員都是我進步的來源。由以前追夢的時候開始，就覺得要追尋自己的興趣，一定要找到志同道合的人，因為他們是最大的靈感來源及最大的鼓勵，大家會了解對方經歷過什麼。因為有 ERROR，我才會有今日的成就。」Aaron則說︰「從《全民造星V》比賽到現在，最好的伙伴是阿Dee。我很想藉這個機會多謝他，雖然我們在鏡頭前看似經常互窒，但事實上阿Dee在化妝間教我很多東西。」

完成拍攝後，阿Dee和Aaron互數對方優點。Aaron笑指Dee「靚仔」、「NG得嚟又不失霸氣」。阿Dee反擊：「做律師一定很聰明，反應很快、很敏捷。」阿Dee其實十分欣賞Aaron︰「我第一次見到他『嘴招招』一面，覺得他不會聽取別人意見，始終律師在社會地位比較高，但是他本身對藝術有追求，擅長聆聽別人的話，又會自己進行分析，跟他交流時不會只得我講，他亦有自己一套想法。」

（即時娛樂）