王力宏離婚官司獲准 爆前妻取龐大財產又要求千萬美元 李靚蕾4點反擊否認 (15:18)

台灣歌手王力宏與前妻李靚蕾2021年12月爆離婚風波，王力宏被指出軌、召妓等，形象盡毁，至今年初才正式復出。兩人就離婚及撫養權等問題鬧上法庭，分別在台灣及美國打官司。台灣傳媒報道離婚官司在美國終於有結果，紐約法院日前判定離婚獲准，根據美國法院規定，由於王力宏為起訴離婚的原告，因此需負擔對方律師的訴訟費用，金額估計逾百萬新台幣。李靚蕾對此透過律師回應，駁斥報導，強調王力宏是「過錯方」，必須賠償訴訟的律師費用。王力宏的律師葉偉立之後亦作回應，雖然美國官司告一段落，雙方仍透過律師持續隔空交戰。

王力宏律師葉偉立回應：「很遺憾有人一直將過錯全部推給他方。王力宏先生在紐約法院提起離婚獲准，法院並無認定王力宏先生在離婚事由上有任何過錯，而是兩造基於合法離婚協議書判准，王力宏非常感謝美國法院成全，終於結束與李小姐在婚姻上的紛擾。」

王力宏的律師葉偉立更談到：「反倒是，李小姐依離婚協議書已經取得龐大財產，後續又於美國訴訟中另外要求逾千萬美金的鉅額主張，導致本件審理時間不斷拖長，惟其請求均遭紐約法院駁回。紐約法院在判決中也明白表示，李小姐另行在台灣提起訴訟、且故意將兩人婚姻問題公開訴諸媒體，亦是駁回其請求之原因。」

李靚蕾對於王力宏律師的言論，其後她再透過律師陳建州發出4點聲明反擊，狠批有人公然造謠：「對於王先生連訴訟的事實和法律的判決都能顛倒是非黑白，做出這麼荒唐的莫須有的指控，實在感到不可思議。如果連司法的事實都能夠捏造，世界上就沒有正義可言了。」反嗆王力宏在律師聲明公然說謊，扭曲事實的行徑已經觸法，「過錯方竟然還可以這麼囂張的公然造謠，捏造事實欺壓受害者，天理不容。」

李靚蕾委任律師陳建州回應如下：

1. 首先，王力宏先生和李靚蕾小姐是合意協議離婚，雙方於2019年簽署離婚協議後，共同提交美國法院，近日獲得美國法院准許。

2. 美國法院判決，王力宏先生作為過錯方，必須賠償承擔李靚蕾小姐因為他的過錯而產生的律師費用，這是法院白紙黑字，寫明的事實，無庸置疑，不容任意扭曲。

3. 由於李靚蕾小姐至始至終都主動放棄爭取任何屬於王先生之財產，所以李小姐並沒有，因為離婚而取得王先生任何一毛錢的財產（就連王先生於2021年12月20日左思右想的道歉文當中，所稱「你們住的房子我會過戶到你名下」，那棟房子，現今也依然在王先生的名下，並沒有過戶給李小姐）。

4. 李靚蕾小姐也從來沒有「於美國訴訟中另外要求逾千萬美金鉅額」的主張。「本件審理時間不斷延長」的真實原因，是因為王力宏先生於2022年7月6日美國官司敗訴後，於2022年8月5日向美國法院提起了上訴，並於2022年8月31日向美國法院提起了不願依照協議支付家人扶養費內容之聲請。

（即時娛樂）