Kakit跟大前輩尹光鬥Rap 力撐《造星V》不存在做馬 (19:53)

尹光、黃正宜（阿正）及《全民造星V》20強鄧家杰（Kakit）獲邀出席米線連鎖店活動，尹光將經典金曲《少理阿爸》改編成「撈米線」歌跟阿正與Kakit鬥Rap。 尹光稱改幾句歌詞不用10分鐘，最緊要押韻。他作為大前輩對後輩Kakit好欣賞，讚他好Rap得跳舞又厲害，可以做他師父。

尹光說：「我睇好Kakit，佢在《造星V》能入到20強已很厲害，而且才19歲，前途無限。我就差唔多80歲，但我喜歡跟後生Jam歌，可學到很多新東西，人都變得後生，反而同年紀相若的合作沒那麼輕鬆。」

Kakit笑指前輩尹光好百厭，對方是一代歌王，他自細便聽尹光的歌，希望未來有機會合唱。Kakit在《造星V》雖然未能晉身10強，但他在「觀眾投票20強民意排名」第3名，不少網民對他被淘汰感不值。Kakit說落敗後收到大家海量的鼓勵訊息，幫他打氣加油，感到很感恩。Kakit覺得輸給好兄弟Ash是很舒服和值得，未來他會給自己一年時間在娛樂圈嘗試闖一下。身旁的尹光也鼓勵說：「失敗乃成功之母，你現在已經成功了，你係佢阿媽啦！」

談到《造星V》導演曾偉樂（阿樂）日前撰長文怒揭阿澤品行，做法惹來網民熱議。Kakit表示有看過這篇文，但始終是隔籬組的事，他較少接觸故不清楚。對於網民質疑十強抽籤對決做馬，優待「契仔」王鋒抽中實力相對較弱的阿生對決？Kakit認為抽籤是很講命運，但他不覺阿生的表演較差，只是評判和大眾口味不同，不存在做馬。可覺得王鋒是內定冠軍？他直言：「相信觀眾的眼睛是雪亮，現時入到10強的人，我覺得全部都是值得。」事件讓外界覺得參賽者在比賽過程中為贏不擇手段，爾虞我詐，Kakit自言在比賽過程中，他都是很專注在自己的表演質素上，沒理會也沒參與是非。他身處比賽這半年，亦完全沒感受欺凌這兩個字發生，全部人都很惜Kingston。

（即時娛樂)