李玟逝世︱張崇德憶30年前一同參加新秀︰她笑得比我們還開心 (13:29)

歌后李玟（CoCo，原名李美林）受抑鬱症困擾數年，周日（2日）在住處輕生，送院後一直昏迷，延至昨天（5日）逝世，終年48歲。生前人緣極佳的CoCo離世消息一出，震驚香港、內地及台灣演藝界，大批圈中好友紛紛在社交平台留言悼念。

杜德偉分享與CoCo在舞台上相擁的合照，留言︰「得知CoCo逝世消息心裡非常難過，除了震驚外更加感到惋惜！記得我在2015年的演唱會曾邀請CoCo當巨星嘉賓，當時CoCo就一口答應。印象最深刻的是和她合唱一首我自己的舞曲，並為這首歌曲從新編排了舞蹈。CoCo在初步排練動作時，已經認真地唱著歌詞，把每一次排練都看作正式在台上表演似的，不管舞蹈動作的力度，還是唱歌的聲量，都百分百地全力以赴。她是我合作過的歌手藝人中，唯一一位在排練時也這樣『百分百』的，更誇張的是即使重複了一遍又一遍她還是鍥而不捨的樂在其中！我記得當時我就和身邊的dancers們交換著眼神，完全不敢鬆懈，CoCo的認真和幹勁深深感染著我們。Coco的離開，絕對是華語樂壇的一大損失，無數愛她的歌迷朋友一定還在期待著她下一個舞台的精彩表演，因為只要是CoCo的作品，背後必定是最盡心最無我的付出。最後，但願CoCo能到達一個最快樂的國度，在那裡除了愛，還有她能享受在音樂和表演裡的極樂。R.I.P. CoCo﹗」

張崇基、張崇德與CoCo同是1993年新秀歌唱大賽的參賽者，當年張崇基、張崇德奪得冠軍，CoCo就贏得亞軍。張崇德在社交網分享3人當年在後台的合照，照片中的CoCo笑得比張崇基、張崇德更燦爛。張崇德說︰「1993年，我和崇基贏了新秀歌唱大賽冠軍，你在後台恭喜我們，笑得比我們還開心。2015年，我們邀請你做我們的演唱會嘉賓，早已是國際天后的你一口答應。你就是那麼善良的一個人，you will be missed！R.I.P. CoCo﹗」

陳法拉曾於2014年與CoCo一同拍攝癌症基金會的活動宣傳照，法拉說︰「願世界記住你的微笑、你的才華和你的積極影響。 攝於2014年，用於乳腺癌意識運動。 抑鬱症是一種真正的疾病，我們不能忽視，尋求幫助並支持/愛你周圍的人。#cocolee」容祖兒分享與CoCo的黑白舊合照並說︰「真的好難過，難以接受。願CoCo遠離痛苦，一路好走﹗」

周星馳在Ig限時動態上載CoCo昔日的舞台照，留言「懷念」。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

（即時娛樂）