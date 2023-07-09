明愛暖萬心｜李佳羅啟豪對李玟離世感意外 3周前曾約唱K (14:13)

無綫慈善籌款節目《明愛暖萬心》昨晚（8日）現場直播，由汪明荃（阿姐）、何沛珈、陸浩明擔任大會司儀。多位藝人包括薛家燕、Gin Lee（李幸倪）、谷婭溦、JW（王灝兒）、吳業坤、炎明熹、曾比特、涂毓麟、黃洛妍、譚嘉儀、黃明德輪流表演。《中年好聲音》的周吉佩、龍婷、李佳、羅啟豪、吳大強、顏志恒則壓軸演出。

李佳和羅啟豪因參加《中年好聲音》，與已故天后李玟的二家姐李思林（Nancy）熟落。對於李玟的離世，他們感到很意外，亦傳信息慰問Nancy，明白家屬心情尚未平復，即使未獲對方回覆也不會介意。

李佳表示原來李玟出事前，她們曾見面，大讚李玟沒架子，她說：「3星期前，我和啟豪去Nancy屋企作客，李玟當時也在場，還與我們一齊唱K。她的狀態OK，沒有異樣，大家都玩得很開心。」問到有沒有察覺李玟身形很瘦？李佳說：「不覺得，反而見她腳傷痊癒不錯，行路行得好好，好正常，唱歌時有輕輕跪一下都沒問題。」

羅啟豪稱已見過李玟3次，因為他的胞姐很喜歡李玟，曾邀請李玟到他家人開設的餐廳食飯，估不到李玟應約，令全家人感驚喜。羅啟豪說：「記得李玟說過，她們3姊妹感情很好，就如我和兩位家姐關係一樣親密，所以覺得大家差不多。」

（即時娛樂）