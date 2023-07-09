陳慧琳幫大仔慶祝14歲生日 強調非虎媽：佢哋唔驚我 (15:59)

陳慧琳（Kelly）昨日（8日）穿上黑色透視穿窿裝，在灣仔海濱舉行的《維港水上音樂會》打頭陣表演，在船躉改建而成的水上舞台上載歌載舞，數十粉絲現身支持。Kelly走近和粉絲打招呼，粉絲預祝Kelly大仔「蝦餃仔」明天（10日）14歲生日快樂。

Kelly表示刻意揀件多窿衫透氣，今次是她第一次在海中心的船上表演，很好玩，船躉穩定，沒有暈船浪，有機會也想在在船上開騷。Kelly透露將於9月30日及10月1日在澳門開騷，為明年在港舉行的演唱會熱身，但她未入紙申請紅館，故未落實開騷日期。

對於鄭秀文（Sammi）受長新冠後遺症影響，演唱會要延期舉行，Kelly感同身受，她說：「我完全明白Sammi的心情，長新冠真是太長了，我確診新冠病毒，把聲要個半月才康復，其間不停咳嗽、有痰、沒精神，整個人好似不是自己，很沮喪，原本要錄音和做訪問，也要全部取消，因唱兩句就想咳，當時自己都有少許驚恐發作。以我那麼樂觀心情，有天起牀都跟老公講透不到氣。不知是否咳嗽得太厲害，感覺好似缺氧，所以即刻看醫生，醫生開了兩次鎮靜劑給我。」

問她可認識李玟（CoCo）？Kelly表示曾在活動當中見過面，印象中是個友善女仔，毫無架子，是亞洲天后，說：「見到我會叫Kelly，好主動，好外向的人，她情緒很平穩，所以好詫異她有抑鬱，所以身心很重要。」

問到如何為「蝦餃仔」慶生？Kelly表示會去鋸扒和切蛋糕。至於生日禮物，她說：「幫他拍攝已是生日禮物，我要做演員、攝影師和翻譯，又要度橋、錄VO一腳踢，最煩是拍屋企，因為未完工，所以屋企現在所有東西都不能移動，他日前看完楊紫瓊的《奇異女俠玩救宇宙》又話要改劇本。」Kelly指自己不是虎媽，亦從不鬧兒子，說：「他們（兒子）都不驚我，我叫到喉嚨沙都不睬我，不及爸爸一聲令下。」

同場還有女團Lolly Talk，她們表示第一次在船上表演， 載浮載沉邊跳邊唱，感覺很神奇，綵排時暈船浪，但表演時全程投入便忘記了。另外，7月11日是Lolly Talk成軍1周年，她們表示會有粉絲見面會，大家會在活動上道出這1年的感受，亦會推出歌曲。

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（即時娛樂）