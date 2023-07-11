柳應廷4場個唱結束 拒收吳林峰「老婆」 感謝偶像林宥嘉任嘉賓 (17:45)

MIRROR成員柳應廷（Jer）一連4場個人演唱會，昨晚（10日）於會展舉行尾場，Jer安排和音雷同二友、結他手吳林峰獻唱分享舞台，亦邀請樂隊The Hertz擔任嘉賓，當中獲吳林峰轉贈視作「老婆」的人生第一支結他，感動得眼泛淚光道：「我唔敢攞走你老婆。」

Encore環節獻唱《後台》，Jer向台下家人道謝，他表示家人一直支持他追夢是最大後台，更高呼：「經過呢5年，我大個仔喇！」他亦感謝歌迷「柳柳粉」支持，承諾會唱到80歲，兩度Encore並以歌曲《小伙子》及《雪糕》為個唱作結。

Jer騷後受訪直言4場未夠喉，由《全民造星》開始支持他的粉絲實在太多，一直想在大型場地，與粉絲開派對唱給每一位聽，他說：「我畀自己80分，20分扣在不太穩定，唱到第4場真的有少少攰。」他表示雖然歌單不是全部自己歌曲，但並沒有覺得不完美，歌曲能貫穿主題已經好好，不過將來定會出多些歌，最好是整個騷都是自己的歌。

Jer表明沒有除衫打算，健身只是想穿衣靚一些，歌曲亦不襯除衫，他說：「沒理由唱唱下《砂之器》除衫，有沒有腹肌是秘密，花姐（黃慧君）都不知道，成日都問，有機會展示給大家看，現在最想打邊爐食餐好。」

Jer表示所有嘉賓都是親自邀請，大讚林宥嘉好好，他說：「之前紅館騷完了，已經在後台問他，當時他已答應，但要守秘密沒有和大家講，去到馬來西亞見到他，又再問多次確認，他專程飛來香港，他真的好好，好支持後輩，台上台下都提點我好多。」

他直言不敢收吳林峰送贈的「老婆」，問是否感動到抹眼淚？他說：「有的，但監製叫我不要喊，還有好多歌未唱，以前已爆喊，但今次要對得住付錢入場觀眾，要忍住（喊）做好個騷先。」

問可有貼士給予接力開騷的隊友Anson Lo（盧瀚霆）？他說：「其實開4場騷是好累，我覺得中間場次要留力，但都好難，腎上腺升會忘記了這件事，多點和粉絲互動，就不會覺得累。」

（即時娛樂）