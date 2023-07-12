私人助手再發表惹火言論 MC直言唔舒服︰她不代表我說話 (18:52)

張天賦（MC）的私人助手Yee Yee近日又發表「惹火」言論，既指MC冇份與鄭裕玲拍旅遊節目是因為「討好前輩嘅嘢唔係好啱佢」，之後又批評同屬華納的鄧凱文、蘇麗珊唱功，最後更爆陳凱詠已簽約華納。（Yee Yee Ig圖片）

張天賦（MC）的私人助手Yee Yee近日又發表「惹火」言論，指MC冇份與鄭裕玲（Do姐）拍旅遊節目是因為「討好前輩嘅嘢唔係好啱佢」，之後又批評同屬華納的鄧凱文（Moon）、蘇麗珊唱功及咬字不正，最後更爆陳凱詠（Jace）已簽約華納。

相關新聞︰張天賦私人助手Yee Yee 爆陳凱詠過檔華納

MC今日出席品牌活動時，稱近日工作忙碌，心情未受事件影響。對於Yee Yee在TG群組與一班賦二代（粉絲暱稱）的對話，他坦言知道內容︰「他們在私人群組談話，不是在我的官方Fan Club及Ig，他們有言論自由，但內容談及我公司的人，我覺得未必那麼舒服，我助手不是華納員工。」

至於Yee Yee一句「討好前輩嘅嘢唔係好啱佢」，似有影射其他有份與Do姐拍旅遊節目藝人的成分，MC強調︰「她不代表我說話﹗他們的私人討論，不代表我的立場﹗TG群組是『公海』？這是灰色地帶。我最初知道時，思考自己應以什麼角度看。這是私人對話，但內容被流出。」

MC相信Do姐會清楚知道發生了什麼事，會明白他，日後見到Do姐也不尷尬。MC透露曾獲邀參與拍攝Do姐的旅遊節目，自己也想跟Do姐合作，可惜因拍戲及宣傳工作，已抽不出檔期。

被問到可擔心與同門歌手的感情受助手言論影響，MC表示︰「我上次是交代，不是澄清，與洪嘉豪私下根本沒提及過事件。她（Yee Yee）的說話不代表我立場，我與Moon、蘇麗珊的友情不受人影響。」

至於可怕公司不滿助手爆陳凱詠加盟一事，MC稱公司未有官方公布，不知消息真假。他說︰「如果是真的，才叫『爆』。叫助手以後慎言？會，但我也會尊重她，會視乎界線及把尺如何量度。」

（即時娛樂）