郭嘉駿亮相《三叔公園》宣傳自爆畀人鬧 立志做小鬼王 (23:26)

193（右圖）自爆早前在網上呻新節目欠宣傳而畀人鬧，（左圖）他跟《三叔》主持合照。（網上圖片 /明報製圖）

郭嘉駿（193）昨晚（14日）現身余迪偉、鄒凱光（灘叔）及阿Bu的網上節目《三叔公園》擔任嘉賓，這集在戲院直播，現場有400觀眾，主題是猛鬼公園鬼故放題。灘叔介紹193出場時稱這特備節目是有心為193的《撞鬼自駕遊》宣傳。193說：「多謝！你知公司唔係好宣傳我個節目... ...」，灘叔回應：「我唔敢講！」193續說：「我敢講！早幾日出完個story後，我都畀人鬧。」

193所指是早前他在Instagram限時動態出post：「距離第一集首播得返一個星期，暫時未見有任何promo，咁我唯有自己宣傳住先。」擺明投訴節目沒有宣傳。昨晚193也把握機會為《撞鬼自駕遊》宣傳，就是駕車周圍去撞鬼，包括到英國古堡探靈，行程中有靈異經歷，七仙羽指有女鬼纏住他返港，但他不覺運氣差，反而好精神。

193稱入行前不相信有鬼，但之後拍了很多有關靈異的節目也有不同經歷，現在相信了。他表示由於以前唔信有鬼，幾年前ViuTV的節目沒有人睇，只有《入住請敲門》多觀眾，所以他主動舉手要參與，甚至扮怕鬼以達戲劇效果，爭取拍攝機會。節目中193分享拍攝時的靈異經歷，包括到某已故巨星的荒廢別墅探靈，當時人有三急又找不到廁所，他就在屋的牆邊疴尿。193又說以做「小鬼王」為目標，因聽聞「鬼王」潘紹聰做靈異節目月賺幾百萬。

（即時娛樂）