暗殺風暴｜「毀容」古仔跟鎮宇鬥智鬥力 張智霖難忘狂跑樓梯追上天台 (18:30)

由古天樂、張智霖（Chilam）、吳鎮宇主演的懸疑推理電影《暗殺風暴》，之前因受疫情影響及檔期問題一再延期，直至最近電影公司落實《暗》在疫後登場，在今年暑假檔8月18日於香港、澳門、內地及馬來西亞同日上畫，並於今日（16日）推出首條正式預告。

預告片甫開始先出現古天樂飾演的爆炸案倖存者「黃少平」，此角色因為被神秘人「Darker」，在10年前所策劃的爆炸案波及而嚴重燒傷，導致毀容及跛腳，只能靠執紙皮維生；而「Darker」隱身10年後，突然再次現身，並發放「死亡通知單」，以10年前相同手法，預告將在何時以何罪向何人執行死刑，更以超高難度連殺三人，自以為手執正義之劍濫用私刑。

因為同袍女友（胡杏兒飾）被Darker炸死而誓要緝兇、飾演督察的張智霖（Chilam），在追查案件時，與吳鎮宇針鋒相對，但雙方有共同目標，盼將「Darker」繩之於法，所以片內有多場動作戲，包括Chilam在天台追捕及貨倉槍戰，李子雄遭伏擊、周家怡遇溺、姜皓文中槍、吳毅將被綁，又有飛車追逐、汽車爆破、地下渠道爆炸等，充滿官能刺激。

預告片中Chilam追捕「Darker」戲分，Chilam拍攝時由地面一直狂跑、衝上逾10層樓梯的大廈天台，由於要展示他跑層數時間，加上樓梯狹窄，部分鏡頭要拍不同角度，當天他跑了很多層，Chilam笑說：「因為要同一個Darker喺時間上嘅競賽，呢個係比較深刻嘅，真係跑咗幾多層樓梯㗎。」

（即時娛樂）