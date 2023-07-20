13集《膠戰S3》播完 阿正感觸 Edan跟「5膠」成好友：有緣S4見 (13:37)

由「6膠」岑珈其﹑徐浩昌（肥腸）﹑劉沛蘅（Hillary）﹑呂爵安（Edan）﹑魏浚笙（Jeffrey）和黃正宜（阿正）主持的ViuTV綜藝節目《膠戰S3》，昨晚（19日）播出最後一集，主題為「膠戰無極限：真心膠大冒險」。

Edan昨晚在社交平台貼出和「5膠」合照，並發文分享拍攝感受，他表示和「5膠」相識3年多，由2020年互不相識的6位，到2023年變成「嘈喧巴閉」的6膠，這份緣十分難得。

他表示同一個節目及同一班底，能開足3年是福氣：「真想想才頓覺是一件這麼困難的事情。6位主持要有化學作用，要fd到要good vibe，要玩得要夠放同時要認真做節目，要不計較個人得失，要以節目、團隊為重。節目組要夠創意夠熱誠，願意花費大量心血時間去度game試game諗主題整道具搞場地做剪接等等等等...同時又要不斷突破不斷嘗試和接受不同的意見，希望做到最好，一點都不簡單。」

Edan感謝觀眾相信他們：「觀眾要接受到呢6位『煩膠』，要願意放空腦袋去接收我們這些『無聊沒營養』的資訊，要願意每天花一小時去搏（博）取可能只有一刻的歡樂，特別是在現今這麼多娛樂選擇的年代，感謝你們相信我們。」

Edan自言不算感性的人，也不是很願意表達情感的人，他說：「但我真的很感激能夠遇上『5膠』，你們不但是我很好的工作夥伴，也是我很好的朋友。也感謝製作組的每一位，感謝你們的用心、投入和犧牲，也感謝你們對我們每一位的愛。最後再次感謝觀眾們對我們的支持和包容，希望我們在這13集中有帶到歡樂給你們。我相信只要你們需要我們，我們就會一直都在。各位，有緣S4見﹗」

至於阿正也在Ig分享多張合照，她直言相當感觸：「睇返啲相都好感觸，特別係扮老人家嗰一集，真係有種錯覺我哋可以玩到100季。老到無牙都要鬥嘴，笑到氣咳都會繼續開懷大笑，然後總會有人伸隻腳出嚟kick人張輪椅，又或者瘋狂炫耀自己子孫考到邊間大學。呢一切美好嘅幻想，我有信心可以喺呢個充滿愛嘅crew入面發生。第三季最後一集，希望大家好好enjoy。

每每嚟到ending個人都會好emo（情緒），但又唔想太傷感，因為我信會有S4！但願我哋台前幕後繼續有氣有力，繼續相愛相殺，繼續膠戰膠到暈。」

（即時娛樂）