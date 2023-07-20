許廷鏗出新歌贈欣宜Mag 拍廣告重展球技 繼續搵《造星V》亞軍KC排舞 (14:33)

許廷鏗（Alfred）最近推出新歌《微時 TIMELY》，歌曲由好友鄧小巧作曲兼填詞，Alfred直言想把這歌，送給識於微時的朋友，包括鄭欣宜及林欣彤（Mag）。

Alfred最近非常忙碌，不單推出新歌，又再為合作無間的啤酒品牌拍廣告，繼上次表演過拉枱布後，今次廣告他大顯身手踢波，讓不少歌迷驚喜發現，原來外表官仔骨骨的他，充滿運動細胞。

Alfred當日踢波，需用腳來長時間控球，及以較剪腳踢花式，久未踢波的他，拍之前笑言好驚，不知道自己是否仍然懂得踢，但埋位才發現原來只是自己過分緊張，波一上腳，記憶便馬上回來，不需NG已經踢到，幾下手勢已令導演收貨。

Alfred說：「其實以前係大學都有踢"U Team"，成為足球員係我細個其中一個願望，話晒我爸爸係足球教練，我哥哥都踢得好叻，細個跟住佢哋係球場上，留下唔少腳毛同足印，後來放棄咗足球夢，去咗做歌手。最深印象係未入行前，代表大學踢Hall team，嗰陣未入行未參加歌唱比賽，不過係學校都有fans，好多人係出面支持嗌我，諗番都可以用一時無兩來形容當年風頭。拍廣告又要我踢波，我所有兒時回憶返晒嚟，希望冇失禮老竇。」

談到新歌內容講及友情，問到他有沒有相約好朋友把酒談心傾訴？Alfred說：「梗係有夜半講幾句好過藥水，修補些心碎，不安的思緒漸散去...最開心係同朋友一齊把酒談心，同朋友講咩就唔好講，但每次都好開心，雖然有時佢哋會好衰，將我醉醉哋個樣放上（Ig）story。」

Alfred表示最近自己的YouTube Channel節目「鏗gry廚房」添食第二季，到時會邀請更多好朋友上節目，他說：「食我煮嘅美食兼把酒談天。有咩朋友會出現，大家留意住。」

《全民造星V》亞軍得主黃家灝（KC），一直是Alfred的排舞老師，Alfred表示他也有捧場：「恭喜佢得到亞軍。其實睇嗰陣都擔心佢，兵行險著最後用齋跳舞比賽，好開心觀眾評判都Get到佢用心，佢背後真係付出咗好多時間同努力去做，其實佢得到咩軍都冇所謂，日後會有更多好平台畀佢發揮。我只係希望佢唔好愈來愈忙，就連教我跳舞時間都冇埋，我演唱會都係佢排舞，之後都希望佢可以繼續同我做更多演唱會。」

（即時娛樂）