野挺有趣｜黃宗澤孖蔡潔炮製蛋糕 辦寵物嘉年華搞到失聲 (16:30)

黃宗澤（Bosco）最近參與綜藝真人騷《野挺有趣》，跟年輕一輩藝人合作，一同化身活動策劃團隊，並以寵物嘉年華為主題，Bosco請來好友蔡潔幫手，同場又有「雨神」稱號的蕭敬騰擔任嘉賓，投入拍攝的Bosco為追趕進度，綵排期間更一度失聲。

今次為多隻寵物搞嘉年華兼婚禮，Bosco事前與蔡潔忙了一天，2人合力做寵物蛋糕，到活動當日Bosco眼見距離觀眾差不多入場，催促各人排練，又幫手拖地整理地方，綵排過後，Bosco即時失聲！到嘉年華開始，Bosco與蔡潔一組，於節目中一同放狗及玩遊戲，默契十足，由於遊戲環節需帶上自己寵物，Bosco化身惡犬由蔡潔帶出，蕭敬騰即說：「這個寵物我知道牠的名字，叫黃宗澤，看起來十分兇狠，性格暴躁！」Bosco笑言：「我只是搗亂一下。」

由於蕭敬騰每到一個地方演唱，當地都湊巧出現降雨現象，被冠以「雨神」稱號，而節目拍攝當日，亦下起滂沱大雨，節目組曾擔心活動要取消，可幸是組內除了有「雨神」，還有「太陽之子」Bosco，他笑說：「雨神，早上起來下雨，但我有我『太陽之子』在，還是平手！」

Bosco向來是愛狗之人，家中養了多隻狗狗，早年更於在大樹下做狗義工時，領養小狗回家，愛心爆棚！Bosco於節目一度哽咽道出：「只是想帶給所有看這節目的人一個信息，就是你要養寵物，就要對牠負責一輩子，牠們來到我們生命裏，分享牠們的愛，分享牠們的忠心，我們也要對牠負責任，請大家繼續傳遞這一份愛，愛牠們！」

（即時娛樂）