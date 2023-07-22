COLLAR首以7人姿態出新歌 隊長Gao︰一切從新地方出發 (16:58)

COLLAR推出由8變7後的第一首新團歌《idc》，「idc」是「I don't care」的意思，代表COLLAR出道以來面對各種聲音也沒忘記初心，繼續專注唱歌跳舞，因此也希望大家堅持初心，不要介懷別人目光。隊長沈貞巧（Gao）說︰「今次的歌曲好有意義，我們第一次出埠拍MV，第一次有海外排舞導師，一切從新地方出發，感覺新鮮。這首歌亦對應這一年的高低起伏，有支持我們的聲音，也有批評的言論，但無論如何，我們也會貫徹初心，努力表現最好一面。」

首次出埠到日本拍MV，7位成員均表示過程十分難忘。邱彥筒（Marf）說︰「COLLAR出道時，我和Day（許軼）及其他成員幻想的女團生活，是日以繼夜練習唱歌和跳舞。這次到日本，我們有幾天是每日排舞練歌8小時，嘗試到我們最初幻想的感覺。」眾人在日本時朝夕相處，變得更團結，感情更堅固。蘇雅琳（Ivy）表示︰「我們7個女仔住在一間很細的屋內，每天很早起牀，化點妝後就出發去排舞，感覺似在當練習生，感情增進了。我們一起生活，一起努力，一起經歷，幾天後又一起拍MV，很有趣。」

《idc》的MV以街景為主，其中一幕在天台的停機坪拍攝，能眺望整個東京巿。李芯駖（Sumling）回憶︰「拍攝當日很大風，大家在站不穩的狀態下跳舞，很犀利﹗我們由晚上拍至第二天朝早，第一次一起看日出，很累但很開心﹗」Day表示拍MV的那兩天都下雨，工作人員拍攝時要盡量避免器材濕水，所有鏡頭都要在急趕的情况下快速完成，她們不能出錯太多，亦因此進步了很多。

《idc》由韓國當紅排舞師RENAN負責排舞，COLLAR讚RENAN很有耐性，指導她們每個細微動作時一絲不苟，執着的要求令她們跳得更好。陳泳伽（Winka）說︰「我練習時很緊張，怕會跟不上，但排舞老師非常好，確定我每個動作也做好才教下一個舞步。難得有國際級導師，我會更努力學習，不會浪費這次機會。」王家晴（Candy）預告COLLAR稍後還會推出3首新歌，每首歌的曲風也不同。

（即時娛樂）