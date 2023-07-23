咁你都唔識｜C君讚謝嘉怡有純真幽默感︰我成個節目都係睇佢 (17:20)

鄭詩君（C君）、謝嘉怡（Lisa）及黃紫恩（Jojo）主持的全新遊戲問答資訊節目《咁你都唔識》，將於27日起逢周四、五晚播映。C君相隔兩年再為無綫主持節目，更首度撇甩陸永，以個人姿態主持綜藝節目。節目透過刁鑽的答問環節，測試嘉賓的common sense指數。

首集登場嘉賓有林盛斌（Bob）及林家「大內總管」Queenie、麥玲玲與好友Alfred、麥美恩與雷Sir。阿Bob一出場就要Queenie孭起他，之後又以「大包圍」方式玩遊戲，更豪言︰「如果咁樣都中唔到2、3個字，我食咗你呢部電腦。」首集的其中一條問題是「根據家計會資料，邊個係影響夫妻性生活嘅首要原因」，Queenie一句話令阿Bob與太太的夫妻生活成為被攻擊的焦點，阿Bob更揚言要直播「閨房事」反擊。

主持之一的黃紫恩不時刁難C君，在首集節目中以問題「冇仔女嘅兩公婆，佢哋嘅婚姻平均維持到幾多年呢」拋窒C君。C君又笑麥玲玲在玄學以外沒什麼知識。謝嘉怡「金剛」上身，一句「因為個男人放咗個BB入去，令到佢鹹濕」令各人一頭霧水兼笑爆全場。C君讚謝嘉怡有純真的幽默感，令節目更好看。他說︰「我成個節目都係睇佢，成日好期待『你有咩講呢今次？』，可能會突然有一句未必啱文法同表達意思，但又有喜劇效果。我覺得佢先至係呢個節目不可或缺元素。」

（即時娛樂）