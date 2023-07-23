《無人之境》開鏡拜神太大煙 火警鐘響 消防到場 周家怡︰尷尬到暈 (18:19)

周家怡今日出席新劇《無人之境》開鏡拜神儀式時，因劇組使用的香燭太大煙令鄰近大廈的火警鐘突然響起，之後更有消防車、救護車到場。（陳釗攝 / 明報製圖）

周家怡、周國賢、COLLAR成員王家晴（Candy）等，今天（23日）出席MakerVille原創劇《無人之境》開鏡儀式。44歲生日的周家怡獲劇組送上蛋糕慶祝時，由於眾人在後巷進行拜神儀式時使用的香燭太大煙，令鄰近大廈的火警鐘突然響起，之後更有兩架消防車和一架救護車到場。周家怡受訪時直言尷尬到暈︰「當時真的嚇一跳，要勞煩到消防員，真的不好意思﹗」周國賢安慰道︰「『長鳴』好意頭﹗」

兩人在劇中飾演即將離婚的夫婦，拍攝時由傾偈到在情緒上傷害對方，一場7、8頁劇本的戲拍足3個鐘，十分辛苦。周國賢回憶︰「每拍約20分鐘便要休息回氣。（拍攝時可有勾起離婚經歷？）我將某部分情緒投入角色。作為演員，收起情緒不是好事，可以趁機清空某些情緒垃圾。拍完2、3天後，我整個人鬆了。」周家怡問如何抽離情緒，周國賢笑言靠打機及看卡通片。周家怡說︰「我也試過看卡通片，這是不錯的方法。」

周家怡談到生日願望時笑言︰「願望是不要再在標題上寫我的歲數﹗大家不要再提，我記得，心裏清楚明白。」她自言跟周國賢同年出世，周國賢說︰「你好像大我幾個月，但為何我們在鏡頭前似父女。」周家怡透露會跟家人、朋友和師傅食飯慶祝，又說收到辣椒油和鮮花。被問到是否追求者所送時，她說︰「我也想，但已沒這條天線很久了﹗」

第2次拍劇的Candy飾演幼稚園老師，與一班小演員有很多對手戲。談到跟小朋友拍戲會否困難時，她說︰「不，他們來自同一間學校，本身已認識，自己玩不理我。而且我在劇中不是很叻的老師，控制不到他們也正常。（他們當中可有你的粉絲？）我曾問有否聽過COLLAR的歌，但他們沒反應。我沒很傷心，他們的父母認識COLLAR，推小朋友來合照。」

（即時娛樂）