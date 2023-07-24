隔山買假期｜姜麗文走訪東京首都圈外重要地段 100萬投資度假屋 (20:42)

J2全新節目《隔山買假期》，將由今晚（24日）起、逢周一至五晚10點半J2播映，節目由J2兩大「外語擔當」姜麗文（Lesley）及林沚羿（Venus）擔任主持。

為滿足香港觀眾既鍾意掙錢、又熱愛旅行的兩大願望，「VL雙妹」走訪東京首都圈外，3小時內能抵達的「投資潛力勝地」大開眼界，包括新潟縣的越後湯沢、妙高，及山梨縣的河口湖及山中湖等，探討各處酒店、民宿、溫泉旅館及滑雪場環境、管理營運方式及投資潛力等之餘，更會有各地別具特色的旅遊體驗，包括雪屋體驗及農家民宿體驗等。

今晚（24日）及明晚（25日）播出兩集，「VL雙妹」主力介紹越後湯沢及妙高兩個不同地方的「超高CP值」投資項目，以及特色旅遊體驗。投資項目最吸睛的，是距離東京個多小時車程、座落於越後湯沢的滑雪場連酒店！

佔地足足129,919平方米的滑雪場連酒店，單是樓高六層的酒店面積已達67,000呎，除酒店本身，就連員工宿舍、餐廳，及擁有五條滑雪道、相等於十八個足球場大小的「山頭」，全部能一併購入，整個售價只需2,200萬港元，相當超值，Lesley聽到價錢時亦忍不住尖叫。

Lesley指就連越後湯沢的度假屋投資者兼資深滑雪者Mickey，也以為相關售價只限酒店、不包滑雪場。Lesley這次亦拜會了Mickey投資的度假屋，不但裝修簡約又精美，Lesley聽畢投資總額不需100萬後，更是嚇一跳。

除了「講金」，《隔》亦會貫徹旅遊節目精神，體驗不同地方文化及生活。Venus先後到雪屋、大地藝術祭及溫泉酒店進行不同類型的體驗，除深入雪屋大歎當地人愛吃的炭燒蜜柑及年糕，更會吃古時用以招呼貴賓的鄉土料理—「雪見御膳」，及試穿至潮浴衣及享用獨立房靚景溫泉；當中最搞笑的，是Venus穿上「雪衣裝束」後步行時，會左右搖晃像極企鵝。

對於相關體驗，Venus感到新鮮：「個雪見御膳令我好似時空穿梭去咗古代咁，我真係未見過咁古老嘅日式屋，同埋冇諗過同咁多人一齊食飯，好有去咗古代參加宴會嘅感覺。」

（即時娛樂）