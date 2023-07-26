王智騫拍《冰上火花》愛上冰球運動 組隊參加業餘賽勁熱血 (16:37)

「影壇新貴」王智騫（Martin）去年憑偶像劇《I SWIM》人氣急升，今年他乘勝追擊，再度參演ViuTV劇集《冰上火花》；拍攝期間Martin愛上冰上曲棍球運動，最近他伙拍同劇演員柯煒林、黃溢濠等人組成冰球隊「Crew」，參加業餘聯賽，非常熱血！

談到組隊契機，Martin說：「早在《冰上火花》臨近煞科時，已經有興趣同其他演員組織冰球隊，加上劇中又有真正冰球員，所以我哋好順利地組成『Crew』。」

曾自認是「運動白癡」的Martin笑言，平日除了做gym，甚少接觸其他運動，首度參賽相當緊張：「今次參加呢個聯賽，我好想盡力做好，我哋一得閒就夾時間練波，最難忘係第一場比賽，當時我有叫『Doctor』（王智騫粉絲名稱）嚟睇，雖然第一次正式比賽好緊張，但佢哋到場支持，反而令我定好多。」

問他是否有意成為職業球員時，他耍手擰頭說：「始終只係學咗大半年，技術上好難追得上，唔會朝職業球員進發，但我會繼續玩冰球，因為喜歡呢項運動，同埋我好鍾意同隊友一齊努力、向住共同目標前進嘅感覺，令我好開心好滿足。」

除了忙拍劇、出席各大時尚活動外，近日Martin偕好友范麒智（Kenji）獻出「第一次」，2人首度擔任旅遊節目主持，身兼演員、模特兒和業餘球員等多個角色，Martin被主持人身分考起：「今次係我第一次做主持，事前做好多準備，亦發現做主持好難，需要不停表達對食物同景點感受，搞到我個腦好亂。」

拍攝旅遊節目最怕「幸福肥」，Martin表示無有怕：「我哋一日食好多餐，但係無肥到，因為我有自備健身用具，一有時間就做gym。」

（即時娛樂）