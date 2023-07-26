靈戲逼人｜兩大綠葉王鬥戲 李成昌魯振順40年來首合作 (16:58)

之前已多番有煙消雲散跡象的柳芳（龔嘉欣飾），今晚情況將更不樂觀，原來柳芳煙消雲散並非「自然現象」，而是真Big boss背後發功從中作梗。（大會提供）

魯振順和李成昌原來是同期訓練班同學，相識逾40年，卻是首度合作拍劇。（大會提供）

無綫劇《靈戲逼人》本周播映結局篇。昨晚（25日）柳芳（龔嘉欣飾）死亡真相有突破性發展，阿駿（張振朗飾）等揭發海哥（李成昌飾）當年曾因向柳芳求愛失敗動殺機，遂設局引海哥露出破綻，但最終入局的卻是海哥好友小菲（魯振順飾）。

原來當年小菲因怕鬼，在劇團後台燒衣拜神，豈料意外釀成大火，並在收拾殘局時驚見柳芳屍體。為怕誤殺事件連累愛女若琳（阮嘉敏飾），小菲毅然毁屍滅跡兼向海哥自首，海哥因同情小菲處境，決定與小菲一起隱瞞。

昨晚焦點落在兩大「綠葉王」李成昌及魯振順身上。之前憑《異搜店》及《美麗戰場》中的演出贏盡好評的李成昌，是次演技繼續揮灑自如，尤其遭冤枉是殺人兇手，但又有口難言一幕，更是盡顯功架。魯振順則憑「反差」搶焦，膽小怕事的小菲，因自以為殺了柳芳，兼深怕遭到報應，全程慌張又驚青。就在小菲與海哥立定決心找柳芳當面解釋事件來龍去脈，小菲被殺氣極重的柳芳上身，並180度跳去兇狠狀態，跟懦弱人設明顯有出入，李成昌和魯振順戲味十足。

魯振順受訪時透露拍攝該幕正值大熱天時，加上監製要求他穿「黑衣」增添神秘感，故拍攝時熱成「水人」，爆喊場口不但涕淚交集、更汗如雨下。談到與李成昌合作火花十足，魯振順笑指與昌哥是同期訓練班同學：「我哋呢40幾年冇合作過，今次係第一次，好過癮，我哋好珍惜同享受。」

據知昨晚的「真相大白」只是煙幕，殺死柳芳真兇另有其人，殺人原因更是出人意表，關鍵與昨晚新登場的角色江志強（吳瑞庭飾），及雲哥當年送給柳芳的錄音機有關！

之前已多番有煙消雲散跡象的柳芳，情况不樂觀，原來柳芳煙消雲散並非「自然現象」，而是真Big Boss背後發功從中作梗。

（即時娛樂）