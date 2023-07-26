阮浩棕演戲見成績對家人有交代 謹記嫲嫲梁舜燕教誨 (23:25)

阮浩棕出身自演藝世家，嫲嫲是已故資深演員梁舜燕，爸爸是幕後大前輩阮惠源。他從小很有表演慾，但未有靠家人搭路入行，聽爸爸建議投考無綫藝員訓練班由零開始。他坦言初時很怕被人說靠關係，又怕做得不好影響嫲嫲。他記得導師鄭丹瑞說：「我揀中你，才知你的家庭背景。」他在心態上花很長時間調節，坦言知道嫲嫲有時私下跟監製打招呼，他明白可能因此帶到機會給他，但都要自己去把握，有一定壓力，亦給自己鞭策。

阮浩棕效力無綫4年後，2017年離巢北上發展，讓他見識到內地有很多有實力的演員。2020年獲無綫監製王心慰賞識演出劇集《我家無難事》，機緣巧合下回流香港並簽約邵氏。他說：「做演員尋求的都是機會，雖然在內地學到很多，但始終競爭大，既然有此契機便回來，現在回想這個決定沒有錯。」他的演出機會及戲份愈來愈重，讓他有更多機會發揮及成長，在《隱形戰隊》演反派鏗少、《隱門》飾演張逸風，都受到注目及好評，在播映中的《靈戲逼人》更躍升男二。

他的演藝路較曲折崎嶇，他視為上天給他的磨練，現在對家人有點交代。他說：「經歷過打擊和學習後，現在反而慢慢沉穩下來，更加踏實。」他最開心是爸爸以前常鬧他演得不好，現在開始會讚他：「幾好，做得唔錯。」他腳踏實地做好每一步。他最欣賞的演員是劉青雲，無論什麼戲種、角色都演得很精準和感染到人。

談到嫲嫲梁舜燕，他說是對他影響最大的人：「她對我的信心和一直對我的讚賞，都是令我堅持的其中一個原因。」他從嫲嫲身上學到待人處事的態度和敬業樂業：「我會謹記嫲嫲的教誨，害人之心不可有，防人之心不可無。」

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（即時娛樂）