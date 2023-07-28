加蔥直播稱前年10月戀上儀仔 阿晶舊片爆5月已一齊 (14:47)

YouTube頻道「微辣」的前經理人阿晶（Jane）日前（26日）在澳門家中輕生，遺書提到2019年墮胎後患上抑鬱症。阿晶曾與微辣成員林茂發（加蔥）拍拖，阿晶在分手後曾指加蔥強迫她墮胎，兩人一度展開罵戰。而自稱「不婚主義」的加蔥去年突然向女友儀仔求婚，亦惹來儀仔當日是第三者的傳聞。阿晶逝世後，加蔥及儀仔成為網民的其中兩名指責對象。

儀仔後來在社交網發文，強調與阿晶之前只是普通同事，她亦沒有搶人男朋友；而加蔥昨晚就在網上開直播，稱要為事件負責任，對阿晶、同事及受影響的人講對不起，他已退出微辣。加蔥同時指出當日與阿晶分開及與儀仔展開新戀情的時間線，說他與阿晶是在2021年1月分手，與儀仔是同年10月一起，是他與阿晶分手後9個月的事，因此不存在有第三者的問題。

不過，據微辣藝人「軒Sir」李宇軒於2021年5月19日在個人頻道發放的短片，阿晶完成遊戲後介紹加蔥出場時說了一句「儀仔男朋友」，鏡頭隨即影住加蔥，而加蔥亦望鏡揮手。不少網民因此推斷，加蔥於2021年5月時已跟儀仔拍拖，而非他昨晚在直播上所說的10月，阿晶當時亦知道此事。

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（即時娛樂）