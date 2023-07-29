《靈戲逼人》結局｜柳芳消失後疑再現人間 張振朗解箇中謎團 (14:19)

柳芳告別後，阿駿在一次音樂比賽中，遇上與柳芳長得一模一樣的女孩，女孩含淚笑着與他對望。（大會提供 / 明報製圖）

龔嘉欣、張振朗主演的劇集《靈戲逼人》昨晚（28日）大結局，當年殺死柳芳（龔嘉欣飾）及曲行雲（張振朗飾）的江志強（吳瑞庭飾）意外中劍身亡，阿駿（張振朗分飾）則受傷昏迷送院。昏迷中的阿駿沉醉美夢不願醒來，他在夢中變成上一世的曲行雲，與柳芳結婚生子。柳芳進入阿駿夢境，發現對方遲遲未醒的原因，雖感動但為令他趕快蘇醒只好忍痛離開。阿駿蘇醒過來，最後與柳芳忍淚含笑告別。

張振朗笑龔嘉欣拍攝結局場面時「直頭喊到想嘔」，他回想當日單看劇本已被觸動︰「呢兩個『人』一路以嚟行咗咁長嘅路，由冇可能相遇，到慢慢建立咗感情。阿駿仲幫阿芳搵埋曲行雲，點知搵咗咁耐原來阿駿就係曲行雲，而到搵到嘅時候，竟然就係柳芳要走嘅嗰一日，好多嘢偏偏擦身而過。雖然佢永遠就喺我隔籬，但我永遠掂唔到，因為佢係女鬼，去到以為掂到喇終於，點知佢又要走，呢個故事真係好淒美。啲觀眾喺街見到我都叫我雲哥，好多人問我『你去咗邊呀？』」

柳芳告別後，阿駿雖然傷心，但決定重啟人生。他在一次音樂比賽中，遇上與柳芳長得一模一樣的女孩。女孩在台上開心地為他和唱時，含淚望着他笑，加上阿駿一句「只是我怎麼也沒想到會再見到她」，留下開放式結局。張振朗表示︰「開放式結局係好事，所有嘢已經好sad，唔使sad到盡頭，觀眾睇咗會唔舒服。我覺得依家所有嘢要有希望，過程幾傷心都好，最緊要係見到曙光。其實結局嗰度，wide shot時已經有3個人企喺度，但阿駿望到中間嗰個係阿芳。其實喺第1集同一個Hall入面，阿駿講過佢以為淨係喺唱歌世界入面，想像先可以有無限空間，所以最後呢個到底係阿駿天馬行空嘅世界，定係佢真係見到阿芳，就等觀眾自己感受。」

龔嘉欣昨晚在社交網留言感謝張振朗及粉絲支持，期待再與張振朗合作。她說：「曲行雲，雲柳芳，前世今生，終於完結。多謝大家喜歡我們這一對，感謝拍檔總是投以信任，才能產生這麼好的火花，期待四搭。我知道，這個戲打破了大家對於靈界的睇法。這個阿芳確實很可愛，任勞任怨，做家務、下廚，什麼也難不到她，一直默默守護，陪伴她愛的人。多謝大家喜歡阿芳。」

（即時娛樂）