張玉珊認愛盧啟賢　為男友負面新聞呼冤 (00:59)

現年48歲的張玉珊爆新戀情，當年只有15歲拍廣告加入娛樂圈，歌影視三線發展，25歲淡出從商，創辦的公司在香港聯交所創業板上市，當年她以28歲成為全港最年輕的上市公司CEO。張玉珊曾跟年紀相距逾20歲的向華勝忘年戀，2006年分手，近年也少談及感情事。張玉珊的新男友是廖碧兒舊愛盧啟賢，兩人在疫情期間認識並發展，戀情曝光，張玉珊公開認愛。

甄子丹與汪詩詩早前在意大利舉行結婚20周年的婚禮，好友張玉珊是嘉賓之一，有發覺她跟在場的盧啟賢互動好親密。原來兩人近來在不同場合同場，呂良偉太太楊小娟生日，有兩人合照，早前張玉珊發起的慈善籌款晚會，也見盧啟賢到場支持。

就有關拍拖傳聞，張玉珊大方承認戀情，表示在疫情期間由一名朋友介紹她跟盧啟賢認識，他們有共同話題，懂得照顧她，兩人感情發展很好。她又讚男友盧啟賢對媽媽孝順，又惜他的囡囡，是好爸爸。

張玉珊也提及男友盧啟賢近日的負面新聞，《福布斯》發表調查報道，指盧啟賢誇大身家與學歷。她為男友呼冤，指是公關災難，男友委託的英國公關公司處理不當。對於傳媒報道盧啟賢的身家有多少，她並不在意，表示無論記者寫他有100億或10幾億，反而寫得愈少愈好。正如過往傳媒報道她有多少身家，她多年來也不會回應。兩人低調相戀一段時間，今次因為支持男友而高調認愛，張玉珊笑稱自己似花木蘭出場。

（即時娛樂）