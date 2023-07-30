溫拿演唱會︱設網上直播通行證 全球50城市歌迷見證8‧13尾場 (21:29)

溫拿樂隊於8月6至10日、12-13日於紅館舉行7場《溫拿情不變‧說再見Farewell with LOVE演唱會》。距離開騷只有一星期，溫拿五虎近日忙於綵排，各人透露已準備就緒同歌迷盡興地開派對。今次演唱會是溫拿樂隊宣布告別舉行的最後一次巡迴演唱會，身在海外的歌迷得知溫拿告別，但未能來港入場參與感到可惜。主辦單位對此宣布開售網上直播通行證，讓海外歌迷購買網上直播通行證，即可在8月13日同步能實時欣賞演唱會，全球一同見證溫拿演唱會《香港站》尾場，五虎向全球歌迷說再見情不變。

網上直播通行證將於7月31日起在「MiFaShow」網站公開發售及8月1日起「士多. 鄰住買」網購平台發售，價錢劃一港幣$280。歌迷更可於「MFaShow」網站購買到「The Wynners溫拿50紀念商品」，多款紀念商品包括香港郵政印製-獨家限量版親筆簽名郵票小版張，極具珍藏價值。

屆時大會向全球超過50個城市﹙包括洛杉磯、三藩市、西雅圖、鳯凰城、波士頓、紐約、芝加哥、拉斯維加斯、溫哥華、多倫多、倫敦、曼城、巴黎、阿姆斯特丹、羅馬、悉尼、墨爾本、奧克蘭、東京、大阪、首爾、台北、吉隆坡、檳城、新加坡、曼谷、胡志明市、馬尼拉、澳門等地）同步輸出高清畫質的演唱會訊號，全球一起參與溫拿的告別派對。

（即時娛樂）