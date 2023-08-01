破毒強人｜蕭正楠自度失禁場面 靠凍到震投入演出 (14:06)

蔣志光在劇中看似過平凡生活，但仍有染指毒品生意的他，及後捲入毒品證物失竊案，並引發連串風波。（大會提供）

由陳豪、胡定欣、蕭正楠、張曦雯、何廣沛、張寶兒、蔣志光、朱智賢、郭柏妍及馬貫東等合演的新劇《破毒強人》，昨晚（7月31日）首播。劇集甫開始是全身被插滿針筒的葉浩天（蕭正楠飾），眼神既迷幻又空洞地躺在地上，配以蕭正楠獨白：「我望住我個靈魂一直向上飄，愈飄愈高」及鏡頭角度。

之後劇情以「一代毒王」文華（陳豪飾）為主線，集中交代角色人物及背景，時間點更不斷遊走現在及過去。昨晚劇情講述文華12年前，因被最信任的手下（實為臥底）葉浩天出賣，過了多年牢獄生涯，獄中看似重新做人的文華，證實患上末期肺癌。

同一時間，當年與文華並肩作戰的福田（蔣志光飾），看似過著平凡生活，但仍有染指毒品生意的他，及後捲入毒品證物失竊案，並引發連串風波，毒品調查科高級督察Jackie（張曦雯飾）下屬陳子波（韋家雄飾）為關鍵人物。劇集去到尾段，再承接回劇集起點，原來當年葉浩天因臥底身分曝光，被文華施以打毒針酷刑。

蕭正楠受訪時透露，為了昨晚一幕花盡心思，印象難忘：「當時傾咗好耐場戲應該點做、眼神應該係點，我覺得嗰時個人應該失禁，同導演講話加啲失禁畫面，但原來倒濕晒條褲、瞓喺廠嘅地板係好凍，嗰時係冬天、又吹住大冷氣，再加上就算劇組執燈、執機位，我都盡量唔郁，瞓番喺地，個地板係凍到我不停打冷震。」

蕭正楠續指就是這種「打冷震」狀態，讓他更能投入角色：「我覺得正喎，就係需要呢種感覺。工作人員問我使唔使畀啲暖手嘢我，我全部話唔使，仲話你由我震得啦，我一路震、一路震，變相roll機時就好易掌握到個狀態。」

（即時娛樂）