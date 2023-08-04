傳遭港台頒獎禮冷待惹公司不滿 張敬軒︰我不問世事好耐 (17:28)

張敬軒（軒仔）今天（4日）出席手機品牌活動，吸引逾百粉絲圍觀。軒仔透露剛從韓國回港，此行趁工作空檔接觸了當地的音樂人、藝人教練及娛樂經紀公司。他否認有意揀選正在當地受訓的練習生入行，笑言自己也想當練習生，做到老學到老。軒仔及後認真說︰「我的網上節目最近邀請了位韓星做嘉賓，他十分專業，對鏡頭敏感度高、會做反應，還度埋橋。香港在這方面不夠成熟，我計劃跟當地公司合作，邀請他們的教練來港教我旗下學院的學生；也希望將香港藝人帶到韓國發展。」軒仔透露當地音樂人有聽過他以前的歌，認為當中幾首改成韓文版也會受歡迎。他表示張國榮、劉德華從前在韓國也很受歡迎，不敢說自己能繼承，但希望能為下一代藝人鋪路，利用自己的網絡將新人推廣出去。

傳英皇不滿港台在今年5月舉行的《十大中文金曲頒獎音樂會》上冷待軒仔，連「十優歌手獎」也不給他，軒仔說︰「我很久以前已不問世事，雖未至於不在乎獎項，但獎項是別人給予的。每個頒獎禮的評審準則也不同，我沒刻意了解。入行多年，今年沒獎就明年吧，不是奉旨要給我的。（你有新歌又開了演唱會。）不止我，大家也很努力，現在長江後浪推前浪。最近歌迷會搬新址，歷年的幾百個獎項都拿了出來。我看見自己的前半生，很感慨。變幻原是永恆。沒有獎，你想要就努力爭取，一定得。（公司刻意不安排你出席港台活動？）我去年好像沒怎樣去過港台，也少去其他台。我致電周國豐了解一下。（他已離職。）我沒問江湖事，讓我買些點心去港台。（不可以送禮。）那我去港台餐廳『收風』。」

（即時娛樂）