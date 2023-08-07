群星悼大飛｜許廷鏗：幾個月前才約定再見 杜如風：他日天堂見 (13:22)

著名音樂人、樂隊LMF成員陳匡榮（大飛）昨天（6日）日傳出離世消息，終年52歲。隊友Jimmy在社交平台證實大飛死訊，鄭中基﹑盧巧音﹑許廷鏗﹑杜如風﹑Mr.成員布志綸及黎澤恩（Ronny）等，也在社交平台悼念。

杜如風貼出和大飛合照：「『一路好走』4個字，原來來得那麼沉重，大佬，他日天堂見，一路好走。」Ronny亦貼出和大飛同台演出的舊照，並感慨表示：「2010年那天，Mr.監製們在我們首個演唱會的台上，其中兩位已經遠去了，@garytong_taichi（唐奕聰） @dbf426（陳匡榮），那天我們很盡興，you will be missed❤️We will be jamming again somewhere else﹗」

布志綸在Ig貼出大飛黑白照：「一路好走飛哥🙏🏻恕我不能接受...腦海頓時浮現太多於Aroom的畫面...多年來的教導感激不盡，有幸《人在野》《經得起變化》能有你打奏的鼓聲..」

許廷鏗也貼出和大飛合照：「昨晚收到這一個消息，來得太突然也不相信，想怎樣好好消化接受，才發現其實不能接受。幾個月前才約定再見，還沒有在富士山露營，還未看到你帶新帽子，還未相約香港看演出。

在想怎麼會不動聲息，才突然驚覺這就是你，你就是不想別人傷心，迎難都要笑面去迎人。當知道你在最後階段，還在為我不斷的張羅，想到這邊我就忍不住，謝謝你的溫暖與關照。

剛好就是這一天起飛，到你想落地生根之地，我知道一定觸景傷情，但也慶幸自己有及時。轉一個念去看這件事，在最好的時間認識你，是我不知何來的福氣，謝謝你帶給我的靈感。我們一起構思的計劃，我會盡力的去完成他，你可以好好的放心去，到時候再送給你聽吧。」

最後許廷鏗以大飛作給陳奕迅的歌曲《還有什麼可以送給你》歌詞：「#幾多想送你最後送不起 #從此想起遺憾不應給你」懷念大飛。

相關新聞：著名音樂人陳匡榮離世終年52歲 鄭中基盧巧音發文悼念

（即時娛樂）