群星悼大飛｜許廷鏗：幾個月前才約定再見 杜如風：他日天堂見 (13:22)

著名音樂人、樂隊LMF成員陳匡榮(大飛)昨天(6日)日傳出離世消息,終年52歲。隊友Jimmy在社交平台證實大飛死訊,鄭中基﹑盧巧音﹑許廷鏗﹑杜如風﹑Mr.成員布志綸及黎澤恩(Ronny)等,也在社交平台悼念。

杜如風貼出和大飛合照:「『一路好走』4個字,原來來得那麼沉重,大佬,他日天堂見,一路好走。」Ronny亦貼出和大飛同台演出的舊照,並感慨表示:「2010年那天,Mr.監製們在我們首個演唱會的台上,其中兩位已經遠去了,@garytong_taichi(唐奕聰) @dbf426(陳匡榮),那天我們很盡興,you will be missed❤️We will be jamming again somewhere else﹗」

布志綸在Ig貼出大飛黑白照:「一路好走飛哥🙏🏻恕我不能接受...腦海頓時浮現太多於Aroom的畫面...多年來的教導感激不盡,有幸《人在野》《經得起變化》能有你打奏的鼓聲..」

許廷鏗也貼出和大飛合照:「昨晚收到這一個消息,來得太突然也不相信,想怎樣好好消化接受,才發現其實不能接受。幾個月前才約定再見,還沒有在富士山露營,還未看到你帶新帽子,還未相約香港看演出。

在想怎麼會不動聲息,才突然驚覺這就是你,你就是不想別人傷心,迎難都要笑面去迎人。當知道你在最後階段,還在為我不斷的張羅,想到這邊我就忍不住,謝謝你的溫暖與關照。

剛好就是這一天起飛,到你想落地生根之地,我知道一定觸景傷情,但也慶幸自己有及時。轉一個念去看這件事,在最好的時間認識你,是我不知何來的福氣,謝謝你帶給我的靈感。我們一起構思的計劃,我會盡力的去完成他,你可以好好的放心去,到時候再送給你聽吧。」

最後許廷鏗以大飛作給陳奕迅的歌曲《還有什麼可以送給你》歌詞:「#幾多想送你最後送不起 #從此想起遺憾不應給你」懷念大飛。

