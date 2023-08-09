暗殺風暴︱張智霖跟古天樂吳鎮宇再合作：好睇嘅保證 (00:02)

邱禮濤電影《暗殺風暴》將於下周在港上映，張智霖（Chilam）在戲中飾演一名智商極高但又經常心神彷彿查案的天才探員「羅飛」，與古天樂和吳鎮宇甚多對手戲。三人曾多次合作，但今次以推理懸案為故事軸心，人性正邪之間的衝突而火花四濺，Chilam說：「我跟古仔、鎮宇都有好多合作經驗，合作起嚟係好順暢，大家會百分百投入，亦好尊重電影，我覺得出嚟嘅作品會好好。同埋我哋三人嘅合作次數，相信會帶畀大家一種好睇嘅保證。」

古天樂在《暗殺風暴》其中一個造型是被爆炸波及，導致毀容而需化特效妝，效果非常破格。Chilam說：「在一個製作團隊立場嚟講，古仔的爛臉妝我覺得做得幾精緻，但我自己就覺得做呢個妝幾辛苦，因為做呢個妝時間長，好多時拍電影都係要等埋位，唔容易去接受嗰種辛苦。」問Chilam會否願意接受這種爛面妝的挑戰？他表示：「如果有一個好好嘅劇本，都願意去嘗試，因為作為演員應該嘗試不同種類題材。」

他又稱是次角色對白甚多，難記的對白並沒難倒他，最難的地方是角色狀態和眼神，因為他會經常幻想未婚妻（胡杏兒飾）在身邊，他形容：「究竟係望到佢定望到定望唔到佢？對話緊定係自言自語？呢啲都要諗得好清楚先可以演繹得比較精準。」

（即時娛樂）