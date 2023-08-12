全個世界都有電話｜黃浩然目標700萬票房 讚韋羅莎演技深不見底 (22:20)

導演黃浩然新作《全個世界都有電話》在暑假檔推出，但他沒信心跟上部電影《緣路山旮旯》一樣「刀仔鋸大樹」，票房收逾千萬，因為《緣路》大家都看得明，今次較深入，令人有所感觸，未必適合每個人口味，目標希望收6、700萬歸本，向投資者有交代。他借《全》片帶出信息外，亦為影壇帶出新潮流，早前嘗試舉行「試映場+音樂會」，但只做一場，令他蝕了數十萬，不過贏口碑及宣揚到獨立音樂，覺得很有意義。

《全》以智能手機為題材，講述3個中學好友周國賢（Endy）、陳湛文和韋羅莎，在 1997年的暑假，購買了人生第一部手機，將自己對未來的憧憬，透過SMS互傳對方收藏，並約定25年後吃飯敘舊，揭曉當初傳給對方的信息。25年後他們聚首，但各自因為智能手機，經歷了不平凡的一天，最後更為自己人生，找到了新意義。

黃浩然一直想拍部以智能手機為題材的電影，因為覺得智能手機的出現，侵佔和控制了大家生活，笑言還要用錢購買它和繳付月費，他說：「智能電話令我們退化，以前閒閒地記到幾十個家人、朋友和同事的電話（號碼），但現在記不到，我都只記到老婆和30年同學Richard兩個電話（號碼）。約會的時間和地點亦記得一清二楚，但現在太依賴手機，沒帶手機連約會都無埋，就像戲中Endy，因忘記帶電話而險爽約。」

新戲題材雖然冷門，但在找投資者上並沒遇到困難，因他一直獲一班朋友集資支持，他說：「開戲困難的人，因要向電影公司老闆推銷自己劇本，我沒這個需要，最重要計算好製作費。該片成本250萬，因拍攝日數少，場景又集中，除了私房菜和工廠大廈要場租，3個主角屋企都是我和朋友屋企，不過計錯數，原本拍6日，結果8日才完成，超支少少。」

他表示今次很多演員的演出都超乎其想像，像第一次合作的韋羅莎，演技深不見底，多場戲利用聲線，玩走音表達極端情緒和失控，令他大開眼界。小薯茄的麗英與「爸爸」陳湛文在家中吵架一幕，亦令他很意外，並透露他們吵架時，聽到隔籬屋有人關門和有小朋友尖叫聲，跟上次《緣路山旮旯》岑珈其和余香凝鬧交，聽到隔籬有人打麻將聲一樣，是刻意製造下去。

《全》創先河，早前舉行「試映場+音樂會」，反應甚佳，觀眾讚電影好看，音樂會好聽，但令黃浩然蝕了數十萬，他無奈說﹕「創先河咪蝕囉！」黃浩然喜用獨立音樂，因為他們歌曲很好聽，瀏覽人數卻得幾百，像羅孝勇，高大靚仔又好人，又識唱歌作歌但不紅，很多主流歌曲一點也不好聽，甚至乎難聽但受歡迎，因他們有錢宣傳，說﹕「我不敢講話幫他們，其實他們都幫緊我，他們收費便宜，令電影中音樂方面成本降低，我都希望透過電影，讓更多人聽到這些獨立音樂作品。」

欲知專訪內容，請留意明天（8月13日）明報娛樂版。

（即時娛樂）