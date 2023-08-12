薛影儀爆戀聞後首現身 稱單戀對象常離港 林寶玉樂做紅娘 (18:31)

阿儀和經理人林寶玉出席電影首映，今次亦是阿儀爆戀聞後，首次現身公開活動。（林蘊兒攝）

多位《中年好聲音》成員包括周吉佩、曹敏寶、吳大強、羅啟豪、顏志恒等，昨晚（11日）出席韓國電影《烏托邦浩劫》首映禮，已故歌后李玟的二家姐李思林未有現身。同場還有薛影儀、林寶玉、林雅詩、邢慧敏、田啟文等。

薛影儀（阿儀）與經理人林寶玉出席首映禮。提到A0（指從未拍拖）的阿儀早前在社交平台，自揭正單戀公司其中一位同事，追問阿儀是否近期有愛情滋潤，所以心情特別靚，她突然封口只表示秘密而拒談，又說不想大家追問她單戀對象身分，亦避談是否恨拍拖，但言談間她口快快爆對象不是常常在港，經常飛來飛去，屬事業型男士。

林寶玉大讚阿儀有眼光，心儀對象有一定質素，並解釋現時僅屬萌芽階段，未知將來發展機會，但她會盡量代阿儀轉達做溝通橋樑，幫手撮合做紅娘，至於成功與否，則不敢定奪。林寶玉聲稱待阿儀拍拖後，她才會考慮自己的感情事：「要照顧阿儀的愛情小萌芽先，如果她拍拖有人照顧，我才會放心。」

曹敏寶與丈夫拍拖到場，她表示有慰問李思林（Nancy），喪禮後未見過面，但知她心情慢慢平復中，希望給她多些時間，稍後Nancy或會現身支持《中年好聲音2》。周吉佩亦指有成員日前生日，Nancy也在電話群組中留言祝賀，覺得她情况尚好，會給予空間。

（即時娛樂）