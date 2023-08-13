吳嘉儀讚老公找數真漢子 無生育壓力順其自然 (21:02)

無綫藝人吳嘉儀（阿七）今天（13日）與圈外男友Leo（豬仔）結婚，完成早上的傳統接新娘儀式後，下午於饒宗頤文化館舉行戶外婚禮，獲陳煒、莊思明、周嘉洛、吳偉豪、蘇韻姿、游嘉欣等大批圈中好友到賀。一對新人在儀式上甜蜜咀嘴，Leo承諾照顧阿七一生一世。阿七拋花球，如她所願由莊思明接到。

近日天氣不穩，阿七受訪時直言昨晚擔心到喊，怕天雨令93歲祖母及家人、朋友不便。Leo說早上受大雨影響延誤了接新娘時間，幸一切尚算順利，和太太真正「風雨同路」。阿七讚老公︰「他真是找數真漢子，他第一次求婚時沒單膝下跪，今早就在家人面前下跪，很感動。我很任性，媽媽叮囑我以後好好當妻子，我忍不住落淚。」她透露一同主持《獎門人》的總經理曾志偉身在上海未能到場，但派了代表來觀禮。談到生育計劃，阿七說暫時無壓力，會順其自然，但今晚新婚夜會熄手機專心造人。

陳煒讚認識多年的阿七性格爽朗健談，與Leo十分合襯，祝福他們早生貴子。接到花球的莊思明透露與男友楊明暫定明年結婚，她說︰「我們拍拖多年，結不結婚的關係也一樣，但家人、親友也期待我們結婚，覺得要向他們交代。為免請漏賓客，我們會大搞，會在香港、馬來西亞兩地辦婚宴。 」談到有指莊思敏投資的物業及的士牌價格持續下跌，令她帳面價蝕了約75萬，莊思明透露她手持的股票也跌價，未知蝕多少。

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（即時娛樂）