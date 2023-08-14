《陌生人》秀英追星成功 與田慧振演母女圓夢 (19:00)

由田慧振和秀英主演的韓劇《陌生人》，講述毫無對策的母親金恩美（田慧振飾）和灑脫率性的女兒金珍熙（秀英飾），像「陌生人」同居後，漸漸理解對方並開始建立了信任和感情的故事。劇集開播以來創佳績，韓國收視從1.26%升至3.91%外，更成為ENA電視台史上收視亞軍，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

劇中金珍熙時常被熱愛自由的母親逗得哭笑不得，但是2人情如姊妹的關係，也讓觀眾津津樂道！近日秀英受訪時提到，《陌生人》是她期待已久的作品：「我已經很久沒有這樣期待我的作品播出，平日我會冷靜看待已經拍完的劇集，但是《陌生人》不同，韓國以母女為主角的電視劇不多吧？《陌生人》是一部喜劇，同時又以感人的劇情引發共鳴，透過單親母親和女兒之間的關係，來表達『全新家庭形式』，我認為很有吸引力！」

作為少女時代的成員，秀英有很多粉絲，而她熱愛追星，還自爆接拍《陌生人》全因田慧振：「我會選擇這部劇集，有80%都是因為田慧振姐姐，能夠在一部作品遇上我喜歡的演員，她還飾演我的母親，我很幸運！」田慧振亦表示早就聽聞秀英是她的粉絲：「很久以前我曾經和秀英通過視像通話，因為身邊的好姊妹說她是我的粉絲，我便打電話和她打招呼！」

（即時娛樂）