搗破法蘭克｜談善言坐輪椅完成拍攝 楊偲泳約定傳緋聞 (17:09)

由談善言、岑珈其、林家熙（Locker）、楊偲泳（Renci）、袁富華、楊偉倫（阿卵）、陳獻略及王嘉盈等主合演的破格犯罪港產電影《搗破法蘭克》，日前順利完成拍攝，劇組設煞科宴慶祝。

《搗》在高溫炎熱天氣下完成拍攝，談善言、林家熙、岑珈其、楊偲泳，在煞科日最後一場4人合作戲，聯同楊偉倫、王嘉盈拍攝重要Ending戲分。談善言抱病仍堅持完成最後一天戲分，雖然累得要坐輪椅，但仍緊張每個鏡頭拍攝，向攝影師及導演了解，在鏡頭前亦沒流露絲毫病態，而Renci則為阿談推輪椅兼按摩，溫柔細心照顧。最後順利煞科，眾人皆興奮擊掌擁抱，慶祝完成拍攝工作，珈其、Locker及阿卵慰問阿談：「完成拍攝，終於可以回家休息。」

4位主演在煞科宴上受訪，珈其說：「開心同唔捨得，最好快啲原班人馬開第2套，可以喺另一套全新電影上再合作，或者可以拍一齣更長或幾個季度電影。」阿談表示非常不捨與戰友們分開，她說：「係好唔捨得，好想拍長啲，因為好似剛熱身就拍完。」對於今次合作是否友誼大進，4人表示向來是好朋友，Locker說：「我哋不嬲都好Friend，今次拍攝反而要扮冇咁Friend。」

Renci笑言：「完成拍攝後，4人已約定傳緋聞，你哋要盡量寫，我哋接受到。我同阿談點樣爭Locker，然後再爭珈其。」4人表示下次最想一齊拍喜劇及鬼片，珈其說：「我哋港產鬼片以前都好勁，可以試下。」

（即時娛樂）