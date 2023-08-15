李幸倪盼演瘋癲角色 恨跟張敬軒合唱 和男友感情穩定 結婚生B隨緣 (22:47)

李幸倪繼跳唱歌《Dum Dum》和R&B曲風的《單戀這件小事》後，最近推出療傷情歌《企好》，這也是她今年第3首單曲。（劉永銳攝）

李幸倪（Gin Lee）加盟英皇後，接連推出不同風格歌曲，繼跳唱歌《Dum Dum》和R&B曲風的《單戀這件小事》後，早前推出療傷情歌《企好》，這也是她今年第3首單曲。

Gin Lee表示這首歌是幫大家打氣，很開心再與黃偉文（Wyman）合作，Wyman送了一個8字訣給大家：「記住挺直腰骨企好」，她說：「歌詞裏有幾句說話很打動我，其中一句是『見字企好』，我希望大家聽到這首歌的時候，就像一個提醒，無論你事業、感情，生活、家庭或學業上遇到什麼困難都好，It's ok，你可以、你做到的，不要放棄、不要覺得絕望，相信自己一定可以。」

對於公司常開拍不同題材的電影，會否也想爭取演出機會？Gin Lee不敢說爭取，這方面她較被動，若遇到好機會，都要衡量一下，至少這2年主力放在音樂上，她說：「之前都有些導演問過我，其中有的題材比較Heavy（沉重），我預計需要花很多時間準備，等於半年時間不能做音樂，我今年走不開，最後推掉了。」

問到Gin Lee拍戲有何底線？她表示始終演戲經驗不多，若遇到好機會都會嘗試，她笑言願為藝術犧牲，不怕醜化，也有興趣挑戰瘋癲角色，她說：「我之前上戲劇班練習時，要演很多癲的角色，喊得聲嘶力竭那種，因這才可磨練演技，但我每次做完這種練習，會連續3晚發惡夢，如果第一次演Heavy的角色，我想我要時間抽離，心理調節方面還待磨練，還有鬼片我都想試。」

相比拍戲，唱歌對Gin Lee來講可為駕輕就熟，不過有一目標，她急切想達成：「我一直很想跟軒公（張敬軒）合作，之前在其他公司未有機會，但現在同公司都仍暫時未有機會。原本有個騷有機會合唱一首都好，但最後擦身而過，緣分未到，我會很誠心繼續等，若有機會我會親自跟軒公說。（想做跳唱歌？）情歌先，近年男女合唱歌較少，希望可以跟他有一首可以成為如《你最珍貴》般經典合唱歌。」

對於江海迦（Aga）報喜跟鄭子邦訂婚，何時到她好事近？Gin Lee還未有這想法，這件事會發生，但不會在這一刻。問到是否公司不准？她表示沒這樣的事，公司很開通，只是這階段她想把握機會在工作上拼搏，加上難得公司給資源，所以希望做好，不想辜負大家。

Gin Lee與男友現時感情穩定，對方也很體諒和明白她於事業上的理想，對於結婚生小朋友一事，一切隨緣，不過她不是會「閃婚」的人，但未來結婚會偏向低調處理。

欲知專訪內容，請留意明天（8月16日）明報娛樂版。

（即時娛樂）