咁你都唔識｜童星朗朗人細鬼大 C君甘拜下風 吳若希硬銷胞弟 擦錯鞋勁爆笑 (19:19)

童星朗朗和周奕瑋拍住上玩遊戲，朗朗勁搶Fo；吳若希向C君硬銷胞弟Carson。（大會提供）

由鄭詩君（C君）、J2er黃紫恩（Jojo）、謝嘉怡（Lisa）主持的《咁你都唔識》，本周四（17日）、周五（18日）晚上10點半、及周日（20日）晚10點播出最後三集。

嘉賓陣容方面，周四有周奕瑋及《Think Big》童星朗朗、吳若希及弟弟Carson、陳庭欣及「黃大仙張衞健」Jacky；周五有陳星妤及生意拍檔盈迦、黎諾懿及營養師好友Melissa、余思霆及閨密男友人Louis；最後一集壓軸現身的則有胡諾言及御用髮型師Sue、袁偉豪及攝影師好友Frankie、謝東閔及好友Patrick。

眾多嘉賓之中，竟以年紀最小的朗朗，帶給現場人士最大驚喜，就連C君都甘拜下風。朗朗甫出場即成功拋窒C君，之後回答中學生拍拖最重視和最不重視因素時，竟指最重視是「約會開支」，人細鬼大程度令全場笑至崩潰，C君見狀亦不知如何招架。

吳若希亦相當搶焦，除了一來即向C君硬銷親弟弟Carson：「有冇興趣簽呀？」又於答問題期間，企圖向監製擦鞋，可惜卻因傻傻分不清《Think Big》及《Hands Up》而觸礁，相當爆笑。Toby一樣勁有綜藝天分，無論如何回答，都可拉《東張西望》落水，結果成功答中多條問題，到底做《東張》主持是否真的有助增長常識呢？

周五（18日）晚一集，則以余思霆及閨密男友Louis表現最出眾，雖然思霆謙稱並不太了解香港文化，但最終竟能擊敗其他本地薑，答中廣東字「𢻻㩿」的正確發音，更吊詭的是，思霆推斷「𢻻㩿」讀音時，竟是以「普通話發音」為基礎，技驚四座。所謂物以類聚，思霆好友Louis亦是聰明仔，當C君追問他曾否追求過思霆時，Louis先是呆了半秒，其後竟成功以「雞蛋仔」蒙混過關，令C君亦大感佩服。

該集更爆出C君與黎諾懿原來有私人恩怨，C君更「方丈上身」咀咒黎諾懿勢必慘敗：「當年我輸得好慘，我希望你今日都有咁嘅下場！」

（即時娛樂）