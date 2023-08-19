李玟錄影《中國好聲音》受辱跌倒 梁靜茹攙扶被拉走 甄妮轟參與歌手欠良知 (14:17)

上月離世的歌后李玟（CoCo）生前的9分鐘錄音流出，內容是她炮轟《中國好聲音》賽制不公及哭訴錄影時的受辱經過。CoCo在第3段錄音中哭訴去年10月14日最後一天忍住腳痛錄影《好聲音》，雖事前獲節目組答應讓一同合唱的參賽者王澤鵬站在其身旁，惟節目組在真正錄影時Cue走王澤鵬站在舞台另一邊，令早已說了因腳部問題站不久、站不穩的她當眾跌落地。CoCo在錄音中激動地說︰「有人想到我的感受嗎？28年做一個歌手，站在台上被人侮辱。這個叫侮辱，被欺負，有人在乎這個感受嗎？」

據知，CoCo當日在台上跌倒後，節目組沒有叫停繼續拍，鏡頭一直只影她的上半身。有當日身在現場的網民在社交平台爆料，說當日CoCo跌倒後，很久也沒有人扶，最後是梁靜茹上前扶起她，但隨即有人上台拉走梁靜茹。該名網民說︰「這場我是觀眾，事情是這樣的，當時李玟摔倒了，好久沒有人扶，那個男學員真不配李玟對他好。然後梁靜茹去扶了，然而就有人上台拉走了梁靜茹。當時李玟真的好可憐，後來李玟哭了，中間就停了，過了好久才重新錄製。然後有個人看李玟哭，還很不屑，瞪了她一眼，說她有病。」該網民還指現場的其他男導師全程一言不發。當日已播放的節目片段，有被拍到入鏡的有李克勤、梁靜茹及李榮浩，片段中的李克勤一直緊閉嘴唇兼黑面；梁靜茹就一臉憂愁，看完CoCo的演出後更眼泛淚光；李榮浩卻露出輕挑和不屑的表情。

與CoCo生前感情要好的樂壇前輩甄妮，今日在社交平台發文炮轟所有參加《好聲音》的歌手。她說︰「參與《好聲音》的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本職，看不起！」不少網民留言讚甄妮講得好，甄妮回覆網民時繼續鬧「早就勸說不要接那些爛節目」、「他們太丟我的臉，也羞辱又浪費令他們大富大貴異於常人的藝術天份，可惜啊」、「任何遊戲都應在玩之前解釋完整清晰，你可選擇玩與不玩。騙則是最無恥......」

（即時娛樂）