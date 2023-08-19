韋羅莎愛才嫁舞台劇導演 女兒排首位：老公對不起 (23:38)

韋羅莎(Rosa)接受商台《星光背後》主持梁泰來訪問。現年40歲的Rosa是演藝學院畢業生（2007年），近年由劇場轉戰電視、電影圈，早前擔任《全民造星V》導師「入屋」，最近上映的電影《全個世界都有電話》又擔正女主角。訪問中Rosa說讀演藝已有明確目標，曾婉拒電視台招手。

Rosa坦言首次擔正做電影女一壓力大，當初接拍《全》片單純是因為覺得劇本很有趣，坦言導演黃浩然之前執導的電影自己沒有看過，去年熱話的《緣路山旮旯》因工作忙而沒有時間入場睇，對此她感到很可惜。她參演《全》片沒經過試鏡，估計導演黃浩然看過她的舞台劇演出，首次合作，雖然拍攝只有數天，過程愉快，導演很容易相處。

Rosa跟農夫的陸永是演藝同班同學，被問及畢業後為何選擇加盟香港話劇團，而沒嘗試像陸永般走進娛樂圈？Rosa坦言讀書期間曾有不同的試鏡機會，但她做學生時已目標明確，了解自己當演員並不是為了名和利。她說：「我唔想有任何機會就要去，可以比更加多人見到就做，唔想乜嘢都去做！」她希望所接的工作都是對自己的個人成長有幫助，有意義的工作她才願意去投放時間。她透露當年有人找她加盟電視台，但她婉拒了，「我真係唔想，呢個唔係我考入演藝學院嘅原因，我好清楚知道自己條路想點樣行。」她坦言最愛做是一個劇場演員，能跟觀眾現場同呼同吸。至於近年她又肯參演電影及任《全民造星V》導師？她說：「我肯接的工作全值得做，接《造星V》因為我未拍過真人騷，好想試，但真的投放時間精神太多，下次不會再做。」

Rosa的丈夫張銘耀(German)是舞台劇演員兼導演，她稱18歲剛入讀演藝時認識German，一個月後二人便火速相戀，至今已有22年。她說：「真係冇諗過一路都係佢！」她又指當初被German吸引是大家非常投契，甚至連喜歡音樂劇的興趣也一樣，逐漸走在一起。她大讚German好叻、好學，由幕前走到幕後，仰幕他能吸收很多新知識 ; 跟外表無關。他們的女兒Mia是在2021年疫情期間出世，現在已兩歲，她的工作密密麻麻，坦承做working mum絕不容易，「分配時間是難，但囡囡一定排首位，我一定抽時間陪她返playgroup才去排戲，老公對不起了，要排在阿女同工作之後，但也感謝German和我分擔照顧女兒。」

（即時娛樂）