MC否認攞公司大量資源 Dear Jane連詩雅圓夢合唱《到此為止》 (17:00)

MC認為公司有很豐厚的資源，絕對能合理地分配給所有歌手，Tim亦認同公司很公平。（鍾偉茵攝）

MC和Dear Jane昨晚在亞博舉行拉闊音樂會，連詩雅跟Dear Jane合唱《到此為止》。（鍾偉茵攝）

MC張天賦與Dear Jane昨晚（19日）於亞洲博覽館舉行《拉闊音樂會DJ/MC》，兩個單位以一夜限定新樂隊姿態，獻唱多首歌曲，MC選唱陳冠希的《壞孩子的天空》以及謝霆鋒的《遊樂場》，當中邀請了多位女嘉賓上台合唱，Lolly Talk先與MC跳唱《花海》及《五種愛的密語》，再聯乘Dear Jane共13人合唱《搖滾理髮廳》，而全晚最為驚喜是Dear Jane請來連詩雅合唱《到此為止》，連詩雅老公陳家樂在台下如小粉絲般為老婆應援。

騷後Dear Jane 主音Tim（黃天翱）表示與連詩雅再次合唱《到此為止》好正，這首歌幫了Dear Jane很多。問可會再和人妻連詩雅合作？Tim笑道：「她做了人妻好忙！」MC指雖然與Dear Jane合作好玩，但美中不足就是沒有一首屬於大家的合唱歌，自己亦欠缺一首搖滾歌曲。

問負責創作的結他手Howie可會很大壓力？他說：「不會！如果喜歡件事，就不會覺得是工作，今次合作亦好開心樂隊可以多一把男聲。」與Lolly Talk跳唱有板有眼，MC說：「準備時間好少，都好擔心在台上跳舞，好彩也順利。至於將來會否跳唱，我都喜歡跳唱，但體力消耗非常之大，會以音樂為主。」

有傳衛蘭和衛詩兩姊妹因資源分配不公而離開華納，Tim表示有留意衛蘭網上發文，稱人生下階段有想做的事，他說：「我覺得幾好，可以選擇放鬆自己或對身心好的事，都替她開心，我都想，但未住！」

MC稱雖然與衛蘭相識時間日子很短，但覺得這階段對方依然可以選擇喜歡做的事，他認為是很開心的事，祝對方未來日子一切順利。Tim笑指也覺得大量資源投放到MC身上，MC即反擊：「計資源一定是Dear Jane 啦！有4個人。」

MC認為公司有很豐厚的資源，絕對能合理地分配給所有歌手，Tim亦認同公司很公平，指公司同事稱會將全部歌手的資源加倍。是否因為衛蘭和衛詩離巢資源轉移到他們身上？MC則說：「不是的！我反而經常埋怨公司要再給多些資源我們，不是分多了，而是本身應該多些。」

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（即時娛樂）