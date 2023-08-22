「蝦頭」楊詩敏不再戀愛大過天 跟邵子風舊情最遍體鱗傷 (21:44)

蝦頭將於9月假香港藝術中心演出舞台劇《獨腳絲打噏之難道停經才去愛》 ，以獨腳戲的形式，一人分飾多角，演繹不同女人笑中有淚的愛情史。（劉永銳攝/大會提供）

楊詩敏（蝦頭）將於9月假香港藝術中心演出舞台劇《獨腳絲打噏之難道停經才去愛》 ，以獨腳戲的形式，一人分飾多角，演繹不同女人笑中有淚的愛情史。

蝦頭不擔心會精神分裂，說﹕「演員就是喜歡精神分裂，今次的做法有別於過往，以前會在off stage後，換個假髮和服飾，以另一種能量出場來代表另一個人物。今次在段落之間有棟篤笑環節，我會以年老的性愛博士，跟現場觀眾互動，交流『絲打』心得，測試不同女性好命指數。首次以獨腳戲加棟篤笑模式演出，頗大挑戰，要與導演邊創作邊排戲來尋找模式，希望大家可以得到能量，令自己活得開心自在。」

蝦頭現在不像以前戀愛大過天，說：「以前眼中只有愛情，男友是我唯一，箍得對方好緊，相處之中有很多角力，對雙方都不好。愛情道路上屢敗屢戰，反而有得新看法，明白愛情是人生其中一個部分，活得輕鬆就開心。」

蝦頭透露跟經前理人邵子風的一段情，令她最遍體鱗傷，說：「因為我眼中只有他，他不理我的時候，我就感到憤怒，質問他：『係咪唔愛我啦？』當時大家都未學懂愛人愛己，互相角力﹑廝磨﹑傷害，又愛又恨。因為經歷過，我很多謝每一段出現過的關係，反思時曾爆喊，喊完令我䆁懷，不想再重蹈覆轍這種生活，以及有這種關係，決定改變，由自己出發。」

欲知專訪內容，請留意明天（23日）明報娛樂版。

（即時娛樂）