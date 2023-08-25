那年盛夏我們綻放如花｜邱彥筒驚喜發現原著作者另一身分 (20:00)

邱彥筒（Marf）、歐鎮灝（George）、葉振弘（Marco）、駱振偉、陸駿光等主演、陳健朗執導的ViuTV原創劇《那年盛夏我們綻放如花》下星期一（28日）首播，故事講述一群高中生的平靜生活在暑假尾聲被打破，一個自稱「Admin」的人把他們加進名為「已讀不回死全家」的奇怪群組，強制開始一場「死亡遊戲」。在他們除掉身分不明的「目標人物」前，只要不回覆同學的訊息，就會立即爆頭死亡。

導演陳健朗大膽選用不少年輕新演員，正式拍攝前更特別邀請資深演員張錦程及戲劇導師李頊珩，設計了8課工作坊給一眾演員，讓他們更容易投入角色及進入狀態。首次拍電視劇的Marf覺得工作坊很有用，還透露導演要她「交功課」。她說︰「導演叫我睇完每集劇本之後寫『情緒日記』畀佢，記錄當刻嘅感受，同時令我加深對角色嘅認識。」

《那年盛夏我們綻放如花》改編自網絡小說《已讀不回死全家》，Marf得知要飾演「楊悅盈」一角後，立刻上網找原著小說看。她很喜歡這個故事，亦非常欣賞作者，希望能跟作者見面。有天拍攝時，Marf鼓起勇氣問其中一位工作人員︰「可唔可以邀請作者嚟現場探班？」豈料該名工作人員回答：「我咪就係個作者囉！」令Marf非常驚喜。

（即時娛樂）