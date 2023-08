李駿傑首開騷辣身舞炒熱氣氛 嘉賓Serrini怕被鬧拒再拖手 (14:29)

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)昨晚於灣仔會展舉行首次個人演唱會《MOOV LIVE JEREMY》,以一身妖魅王子形象登場,更與性感女舞者跳辣身舞;之後又換上皮褸與一班舞蹈員跳唱韓國女團Blackpink的《How you like that》及同門師妹COLLAR的《OFF/ON》,炒熱現場氣氛。首次舉行個唱,Jeremy興奮表示︰「倒數多日,終於來到這天﹗出道至今5年,能舉行個唱很難得。第一次聽到花姐(經理人黃慧君)說這個消息時,我整個人呆了,以為她將傳給阿Jer(柳應廷)的訊息傳錯了給我。後來,她說是真的。當時我與媽媽在一起,媽媽很開心,還問能否有入場門票。這晚,我的隊友,家人和粉絲也在,我非常開心﹗我曾懷疑,我何德何能有這個機會,會有那麼多人入場看我表演?不過,見到大家的支持,我找到答案了﹗」

獻唱《When we were young》前,Jeremy高呼終於達成夢想來到這個舞台,雖然過程中有遺憾,但他會將遺憾變成希望。現場屏幕播出一段Jeremy手寫給粉絲的文字,他在文中表示從小熱愛舞台,但經歷了不少失敗,直至參加《全民造星》令他能實在地站上舞台。Jeremy說︰「現在的我很想感謝大家,同時也感謝年輕的自己。跌跌碰碰那麽多,每段經歷都是引領我到這個舞台的階梯。」Jeremy演繹歌曲《Shake it off》時,舞台屏幕突然播出MIRROR隊友的支持片段,眾人更透過錄影片段為他伴舞。Jeremy公開多謝MIRROR隊友及台下的經理人花姐︰「沒有花姐就沒有MIRROR﹗多謝你給我今次演唱會的機會﹗I Love You So Much!」

Serrini(梁嘉茵)以嘉賓身分現身,與Jeremy合唱歌曲《網絡安全隱患》。Jeremy輕吻Serrini手背後退場換衫,其後再以白馬王子造型現身。Serrini笑言︰「你不用再拖我的手,我怕會被人鬧。」Jeremy讚Serrini有才華、風趣、能量好,知道要開騷後立即想起找她做嘉賓。Serrini一身粉紅吊帶低胸裙,獲Jeremy盛讚Pink Lady打扮似公主,跟自己的王子形象非常合襯。Serrini說︰「我很欣賞Jeremy是個溫柔的處女座,他很會照顧人,說話時會望住對方的眼睛。他這樣的人,香港不多,令我有被尊重的感覺。Jeremy很有妖艷的感覺,期待他繼續破格﹗」

9月8日是Jeremy的28歲生日,台下歌迷在安歌時合唱生日歌。演唱會兩度安歌,Jeremy流淚唱出最後一曲《夢言》︰「我會繼續努力,相約大家再見。你們是我今年最好的生日禮物!」除了MIRROR成員盧瀚霆、呂爵安、柳應廷(Jer)及邱士縉(Stanley),ERROR成員梁業(肥仔)和何啟華(阿Dee)、李炘頤、阮小儀及黃正宜(阿正)昨晚也有現身捧場。

(即時娛樂)