李駿傑首開騷辣身舞炒熱氣氛 嘉賓Serrini怕被鬧拒再拖手 (14:29)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）昨晚於灣仔會展舉行首次個人演唱會《MOOV LIVE JEREMY》，以一身妖魅王子形象登場，更與性感女舞者跳辣身舞；之後又換上皮褸與一班舞蹈員跳唱韓國女團Blackpink的《How you like that》及同門師妹COLLAR的《OFF/ON》，炒熱現場氣氛。首次舉行個唱，Jeremy興奮表示︰「倒數多日，終於來到這天﹗出道至今5年，能舉行個唱很難得。第一次聽到花姐（經理人黃慧君）說這個消息時，我整個人呆了，以為她將傳給阿Jer（柳應廷）的訊息傳錯了給我。後來，她說是真的。當時我與媽媽在一起，媽媽很開心，還問能否有入場門票。這晚，我的隊友，家人和粉絲也在，我非常開心﹗我曾懷疑，我何德何能有這個機會，會有那麼多人入場看我表演？不過，見到大家的支持，我找到答案了﹗」

獻唱《When we were young》前，Jeremy高呼終於達成夢想來到這個舞台，雖然過程中有遺憾，但他會將遺憾變成希望。現場屏幕播出一段Jeremy手寫給粉絲的文字，他在文中表示從小熱愛舞台，但經歷了不少失敗，直至參加《全民造星》令他能實在地站上舞台。Jeremy說︰「現在的我很想感謝大家，同時也感謝年輕的自己。跌跌碰碰那麽多，每段經歷都是引領我到這個舞台的階梯。」Jeremy演繹歌曲《Shake it off》時，舞台屏幕突然播出MIRROR隊友的支持片段，眾人更透過錄影片段為他伴舞。Jeremy公開多謝MIRROR隊友及台下的經理人花姐︰「沒有花姐就沒有MIRROR﹗多謝你給我今次演唱會的機會﹗I Love You So Much！」

Serrini（梁嘉茵）以嘉賓身分現身，與Jeremy合唱歌曲《網絡安全隱患》。Jeremy輕吻Serrini手背後退場換衫，其後再以白馬王子造型現身。Serrini笑言︰「你不用再拖我的手，我怕會被人鬧。」Jeremy讚Serrini有才華、風趣、能量好，知道要開騷後立即想起找她做嘉賓。Serrini一身粉紅吊帶低胸裙，獲Jeremy盛讚Pink Lady打扮似公主，跟自己的王子形象非常合襯。Serrini說︰「我很欣賞Jeremy是個溫柔的處女座，他很會照顧人，說話時會望住對方的眼睛。他這樣的人，香港不多，令我有被尊重的感覺。Jeremy很有妖艷的感覺，期待他繼續破格﹗」

9月8日是Jeremy的28歲生日，台下歌迷在安歌時合唱生日歌。演唱會兩度安歌，Jeremy流淚唱出最後一曲《夢言》︰「我會繼續努力，相約大家再見。你們是我今年最好的生日禮物！」除了MIRROR成員盧瀚霆、呂爵安、柳應廷（Jer）及邱士縉（Stanley），ERROR成員梁業（肥仔）和何啟華（阿Dee）、李炘頤、阮小儀及黃正宜（阿正）昨晚也有現身捧場。

（即時娛樂）