膽粗粗‧HERE WE GO｜黃翠如拍攝遇槍擊事件 急上車躲避 (18:28)

黃翠如伙拍J2ers蔡景行（行仔）、馮子亮（Liam）、施焯日（Arthur）及《聲夢傳奇2》畢業生彭家賢（Zayden），主持的旅遊節目《膽粗粗‧HERE WE GO》今、明（4日及5日）兩集將開始厄瓜多爾行程。翠如與Liam踏足有「危險之國」之稱的厄瓜多爾，分別到訪中南美洲保存得最完整的歷史建築群「基多古城區」，以及有150年歷史、由幾種歷史建築組成的聖弗朗西斯教堂廣場。翠如遊歷全南美最大的哥德式教堂時，會揭開這所教堂建了130年仍未完成，與世界末日有莫大關係的原因。

翠如和Liam在旅程中瘋狂購物及品嘗美食。他們去到南美洲最大土著手工藝市場「奧塔瓦洛市場」，翠如看見琳瑯滿目的工藝品時，第一時間想到的竟是好友唐詩詠而不是老公蕭正楠。原來拍攝當日是唐詩詠的生日，她對鏡頭說︰「我應承買生日禮物畀詩詠，同埋我屋企嘅大爺。」翠如同時選購手信給父母、姊妹及姨甥女。她購買小童羊毛外套時不斷講價，更示範「講價五式」，包括「聲大大」、「扮走」、「紮馬為自己增加聲勢」、「手口並用」及「鍥而不捨」。翠如和Liam又拜會當地巫醫，並參與驅除負能量儀式，儀式的道具竟然是檸檬、香蕉、西瓜及被指可吸走負能量的草藥，另外還有測試身體正能量指標的聖本及4塊男石頭及女石頭。眾人在儀式上唱歌、禱告，離開時被叮囑不可以回頭。

首度擔任監製的翠如，拍攝時十分照顧同行工作人員，為他們張羅每日3餐，更一眼關七，既要留意Liam的表現，又要留意四周安全。厄瓜多爾的暴力罪案持續上升，被封為新一任最危險國家。攝製隊到埗前一星期，當地發生持槍屠殺事件。製作組在基多時更經歷危險時刻，所有人要躲在旅遊車內。翠如邊留意四周環境邊對鏡頭說︰「入夜真係要小心，頭先喺街聽到兩吓槍聲。呢度一過下晝5點半，導遊話一定要上番車。」

（即時娛樂）